“I 30 all’ora restano solo sulla segnaletica: servono strade più sicure per chi cammina con i bambini”

Una residente segnala comportamenti pericolosi in via Clara Maffei e via Camozzi dopo aver rischiato un incidente mentre parcheggiava con la figlia di due anni in auto. Chiede più controlli e interventi per rallentare il traffico

Bergamo. Una manovra di parcheggio in via Clara Maffei, con la figlia di appena due anni seduta sul seggiolino, e un’automobile che arriva a velocità sostenuta rischiando di colpire la vettura. È l’episodio che ha spinto Sara (nome di fantasia, ndr), residente in città, a scrivere alla redazione per segnalare una situazione che, a suo dire, si ripete troppo spesso sulle strade di Bergamo: il mancato rispetto dei limiti di velocità e la scarsa sicurezza per pedoni, ciclisti e famiglie.

Vorrei portare all’attenzione della vostra redazione una situazione che, da tempo, si ripete sulle strade del centro di Bergamo (ma non solo) e che sta diventando sempre più preoccupante: la scarsa sicurezza stradale, soprattutto nelle vie residenziali che vengono percorse quotidianamente da famiglie e bambini. Vorrei segnalare in particolare quanto accade in via Clara Maffei, una strada a senso unico con limite di velocità di 30 km/h, dove troppo spesso si assiste a comportamenti alla guida che definire irresponsabili è poco.

Questa sera (venerdì 6 novembre, ndr) si è verificato l’ennesimo episodio, quello che mi ha spinta a scrivervi e non voler più considerare tutto questo la normalità. Ero in macchina con mia figlia di appena due anni e stavo effettuando una manovra di parcheggio a S, segnalata regolarmente con l’indicatore di direzione. Quando ero ormai a circa metà della manovra, facendo la retro, un’automobile è entrata nella via, alle mie spalle, a velocità sostenuta, arrivando a sfiorare la mia vettura e rischiando di colpirla proprio nella zona compresa tra la portiera anteriore lato passeggero e quella posteriore, dove si trovava seduta mia figlia.

Per fortuna non c’è stato alcun impatto. Ma lo spavento e la consapevolezza di quanto sarebbe potuto accadere sono stati enormi. Quello che mi ha lasciata ancora più scioccata è stato il comportamento della conducente dell’altra automobile. Nessuna scusa, nessuna preoccupazione per il pericolo appena corso, soprattutto per il fatto che era presente una bambina . Al contrario, abbassando il finestrino per chiederle cosa stava succedendo, mi ha addirittura detto che avrei dovuto lasciarla passare, arrivando persino a dirmi che sarei stata da ritiro della patente. Non si è nemmeno resa conto ne del mio indicatore né della sua velocità, anzi pretendeva di aver la precedenza durante la mia manovra di parcheggio.

Un atteggiamento arrogante che, purtroppo, rispecchia un problema più ampio: la totale mancanza di rispetto verso agli altri mentre si è al volante. E questo episodio è soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

In via Clara Maffei, oltre alle automobili che percorrono la strada a velocità tutt’altro che compatibili con il limite previsto, si vedono anche biciclette elettriche procedere contromano e monopattini circolare in modo poco prudente. Una situazione che aumenta ulteriormente i rischi per chiunque utilizzi quella strada.

Ma le criticità non finiscono qui. Anche in via Camozzi, un vero e proprio vialone dove le automobili transitano spesso a velocità sostenuta, nella zona tra Banca Sella e il nuovo complesso Camozzi, la situazione è tutt’altro che rassicurante. Il marciapiede, dal lato dei negozi e degli edifici residenziali, è stretto, datato e privo di qualsiasi protezione rispetto alla carreggiata. La corsia più vicina al marciapiede è inoltre percorsa dagli autobus, che transitano a pochissima distanza da chi cammina.

Basta osservare la situazione per rendersi conto di quanto sia poco sicuro percorrere quel tratto a piedi, soprattutto con accompagnando un bambino. Un marciapiede così stretto, senza barriere o protezioni, affiancato da una strada molto trafficata e da mezzi pesanti, rappresenta una criticità che meriterebbe un intervento concreto.

Anche qui, purtroppo, assistiamo a episodi di monopattini elettrici che transitano sul marciapiede, talvolta anche con più persone a bordo. Più di una volta me li sono trovati quasi addosso mentre svoltavo un angolo.

Capita inoltre di attraversare sulle strisce pedonali e vedere monopattini tagliare la strada, senza rispettare nemmeno il semaforo rosso.

La domanda è semplice: dobbiamo aspettare che accada qualcosa di grave prima di intervenire? Non possiamo limitarci a confidare nel buon senso degli automobilisti, perchè spesso non c’è. Il limite dei 30 km/h deve essere rispettato e, quando questo non accade sistematicamente, servono controlli e misure concrete.

Chiediamo quindi a chi di dovere di prendere in considerazione sia Controlli più frequenti della velocità nelle altre strade residenziali con limite di 30 km/h sia L’installazione di sistemi di rilevamento della velocità o altri dispositivi di controllo oppure altri interventi per indurre gli automobilisti a rallentare.

In Francia, ad esempio, il limite dei 30 km/h non si limita alla semplice segnaletica: in diverse città vengono installati radar urbani e, in molte strade residenziali, si utilizzano sistemi chiamati chicane, ovvero configurazioni della carreggiata con isole o restringimenti che obbligano i veicoli a rallentare.

Per quanto riguarda via Camozzi, sarebbe utile avere almeno l’installazione di adeguate protezioni rispetto alla carreggiata. Non si tratta di voler fare polemica o di puntare il dito contro qualcuno. Si tratta di chiedere strade più sicure, nelle quali poter camminare con i propri figli, accompagnare un bambino a piedi o semplicemente parcheggiare la propria automobile senza rischiare di essere coinvolti in un incidente.

Una strada con limite a 30 km/h dovrebbe essere una strada in cui ci si sente protetti, non una strada in cui si deve sperare che chi arriva alle proprie spalle abbia voglia di rispettare le regole. La sicurezza stradale non dovrebbe diventare una priorità soltanto dopo un incidente. Dovrebbe esserlo prima, per prevenirlo.”

Spero che queste mie parole possano contribuire a portare l’attenzione su un problema concreto, nella consapevolezza che probabilmente molte altre persone hanno già segnalato situazioni simili prima di me.