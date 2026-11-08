Da sarta ad autotrasportatrice, Sibilla Stocchi: “La mia nuova vita”

Se dovessimo scattare oggi una fotografia del settore autotrasporto troveremmo una carenza strutturale di conducenti professionisti, non solo in Italia, ma anche in Europa. In questo contesto, diventa sempre più difficile reperire nuovi autisti, infatti, secondo i dati IRU relativi al 2025, pubblicati a giugno 2026, in Europa il 13% dei posti di autista di camion risulta vacante, per un totale di circa 502.000 posizioni scoperte.

Da un settore che rileva una situazione così critica e volatile, dove quasi nessuna azienda è a regime con il numero di autisti necessari, l’invecchiamento della forza lavoro, le barriere all’ingresso nella professione (legate anche agli aspetti burocratici) e la mancanza di infrastrutture adeguate sono le cause che incidono maggiormente sulla carenza. Un altro dato riguarda la presenza femminile nel comparto, che conta solo il 4% di autiste tra i conducenti di camion per trasporto merci in Europa, indicatore di una marcata sottorappresentazione della categoria, ancora restia ad avvicinarsi a questa professione.

Una maggiore partecipazione femminile potrebbe contribuire ad ampliare il bacino del personale viaggiante? Per il contesto italiano, il rapporto “Donne e Mobilità: Politiche per la parità, le professioni e l’innovazione”, presentato a Bologna a gennaio 2026, riporta una presenza femminile del 2,1% tra i conducenti di camion. Di questa percentuale fa parte anche Sibilla Stocchi, autista di GI.MA.Trans.

In un settore che fatica ad attrarre nuove risorse, l’esperienza di Sibilla racconta una scelta di cambiamento: lasciare il precedente lavoro come sarta in fabbrica per intraprendere una carriera completamente nuova nell’autotrasporto, all’età di 50 anni. Spinta da una forte motivazione, ha intrapreso questo percorso professionale che le ha permesso di acquisire le competenze necessarie per poter svolgere al meglio le mansioni “al volante” e da oltre 5 anni guida mezzi pesanti. La passione per la guida e la determinazione a diventare autista l’hanno aiutata a superare l’incertezza iniziale e a perseguire il lavoro dei suoi sogni, rimettendosi a studiare per conseguire la certificazione CQC.

“Guidare un camion è sempre stato un sogno nel cassetto” – racconta Sibilla, che sceglie ogni giorno di romanticizzare il suo lavoro con queste parole – “Questo lavoro mi permette di guardare il mondo da un’altra prospettiva e di cogliere dettagli che nella quotidianità spesso sfuggono, come osservare il cambio delle stagioni. Dalla cabina la visuale è diversa e, partendo di notte, mi capita di ammirare le prime luci dell’alba dopo aver terminato lo scarico”. Sulla carenza di autisti e la poca affluenza di donne nel settore afferma: “Rispetto a quando ho iniziato, non noto un grande aumento delle donne alla guida dei camion, mentre sugli autobus vedo più autiste, anche giovani. Credo che a frenare le donne sia soprattutto un ostacolo culturale: l’idea che guidare un mezzo pesante non sia un mestiere adatto a loro. Nella mia esperienza, la passione per la guida è stata la prima scintilla e, pur non avendo camionisti in famiglia, ho scelto di intraprendere questa carriera. Questo mestiere dà molta indipendenza ed è un lavoro che una donna può svolgere con sicurezza e soddisfazione (personalmente non scenderei mai dal camion)”.

La sua giornata tipo inizia a Mantova intorno a mezzanotte e, quando il mondo ancora dorme, lei sale a bordo della sua “astronave” (la motrice) per effettuare le consegne nei punti vendita della GDO, girando Toscana, Emilia Romagna, Marche, Veneto e Lombardia. Il lavoro conta, mediamente, 8 ore di guida al giorno, oltre a carico-scarico ed attese. Dopo i controlli prima della partenza, si mette in viaggio, tenendo sempre conto degli ingombri del camion su ogni percorso e verificando l’accessibilità nei vari punti vendita.

In caso di imprevisti, come ad esempio interruzioni della viabilità dovute a incidenti o maltempo, i colleghi dell’ufficio traffico le offrono supporto operativo, coordinando l’assistenza tecnica e la valutazione di percorsi alternativi. La collaborazione con i colleghi si alimenta anche grazie alle informazioni che Sibilla raccoglie durante i viaggi. Ad esempio, in occasione di una consegna a un nuovo punto vendita ha segnalato che il mercato locale impediva l’accesso in determinati giorni e orari. Un’informazione che ha permesso ai pianificatori di riorganizzare il servizio, adeguando la programmazione alle condizioni riscontrate sul posto. Un esempio di come gli strumenti digitali di pianificazione debbano essere integrati con la conoscenza diretta di chi guida, essenziale per valutare l’effettiva accessibilità dei percorsi e dei punti di consegna.

“La carenza di autisti nel nostro settore è ormai strutturale ed è una difficoltà che coinvolge tutta la filiera. In questo momento storico, credo sia essenziale dare valore a questa professione e alle opportunità che può offrire anche a chi sta valutando un cambio lavorativo: la storia di Sibilla dimostra che è possibile costruire una nuova carriera pur avendo un background diverso. Il suo percorso unisce attitudine alla guida, determinazione e competenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza, tutti elementi che le hanno permesso di trasformare una passione in una professione. Guidare un mezzo pesante richiede impegno e attenzione, ma oggi il comfort dei mezzi e l’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida contribuiscono a rendere il lavoro più agevole” – dichiara Fabio Orbello, Direttore Operativo di GI.MA.Trans.