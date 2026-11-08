Bergamo vince il derby al tiebreak: colpo per 3-2 a Brescia, quinta vittoria stagionale

Foto Andrei Eduard Huiala

Nella scorsa stagione il tiebreak era diventato una sorta di incubo per Bergamo. Quest’anno, invece, è una piacevole abitudine: per la terza volta le rossoblù portano un match al quinto set e, per la terza volta, si prendono i due punti. Questa volta valgono più di quelli presi a Novara o sul campo di San Giovanni in Marignano, perchè arrivano nel derby contro Brescia. ChorusLife Volley Bergamo espugna il PalaGeorge di Montichiari, supera la Banca Valsabbina per 3-2 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 8-15) e porta a casa due punti preziosi al termine di una battaglia durata 2 ore e 10 minuti, ottenendo una vittoria di carattere, conquistata con la capacità di reagire.

Il derby lombardo si apre nel segno delle padrone di casa, che conquistano il primo set. Le rossoblù trovano però la reazione nel secondo parziale, riportando la sfida in equilibrio. La squadra di Marcello Cervellin torna a spingere nel terzo set, che si aggiudica con un netto 17-25, portandosi avanti 2-1. La partita sembra indirizzata, ma Brescia non ci sta. Le padrone di casa alzano il livello del proprio gioco, approfittano di qualche difficoltà bergamasca e conquistano il quarto parziale 25-17, trascinando il derby al tie-break.

È proprio nel momento più delicato che ChorusLife Volley Bergamo tira fuori il meglio di sé. Nel quinto set le rossoblù partono fortissimo, volano sull’1-5 e poi sul 7-12, senza lasciare spazio alla rimonta avversaria. L’8-15 finale mette il sigillo su una vittoria che premia la capacità di reagire e ritrovare compattezza dopo aver subito il ritorno delle bresciane. A guidare Bergamo è una straordinaria Kendall Kipp, premiata MVP, con 23 punti. Alle sue spalle Elena Pietrini firma 21 punti, impreziositi da 3 ace, mentre Lena Stigrot chiude a quota 14 e Denise Meli a 10.

I numeri confermano la qualità della prestazione rossoblù: 11 ace, 12 muri e 103 punti complessivi, contro i 96 di Brescia. La classifica vede dopo sette giornate Bergamo al settimo posto con 12 punti, frutto di 5 vittorie di cui 3 al tiebreak, più le due sconfitte contro Milano e Scandicci. E in trasferta sono arrivate solo vittorie.

Brescia-Bergamo 2-3 (25-21 21-25 17-25 25-17 8-15)

Brescia: Bartolucci 3, Nardelli 9, Olivotto 6, Mihaljevic 19, Novosel 16, Markovic 5, Parrocchiale (L), Veneva 7, Kavalenka 6, Schillkowski, Modestino 4. N.e.: Bytsenko, Ruggieri. All. Solforati.

Bergamo: Allaoui 3, Pietrini 21, Meli 10, Kipp 23, Stigrot 14, Van Avermaet 9, Gelin (L), Carletti, Babatunde 2, Esposito, Bassi. N.e.: Rocca, Battistoni, Agazzi. All. Cervellin.

Arbitri: Marigliano, Giardini.