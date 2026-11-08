Bergamo, il Festival delle Foreste entra nel vivo: film, mostre e incontri fino al 23 novembre

Inaugurata al Daste la nona edizione della manifestazione organizzata da Montagna Italia. La Croazia è il Paese ospite, in programma anche una giornata dedicata al pastoralismo e alla transumanza

Bergamo. Il cinema, la fotografia e gli incontri per raccontare il rapporto tra uomo e natura. È stata inaugurata sabato 7 novembre allo Spazio Eventi Daste la nona edizione del Festival delle Foreste, organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo. La manifestazione proseguirà fino al 23 novembre con un calendario di appuntamenti dedicati al patrimonio forestale, alla biodiversità e alla tutela dell’ambiente.

La serata inaugurale è stata diretta da Roberto Gualdi, presidente del Festival, e si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessora Oriana Ruzzini. Alla presenza di Stjepan Ribić, console generale della Repubblica di Croazia a Milano, è stato proiettato il film “Solo che non c’è la campana”, dedicato alle foreste croate. Il Paese è infatti l’ospite di questa edizione. A seguire la performance “Sogno di sabbia” di Andrea Arena, prima della conclusione musicale affidata al collettivo Garage Tribe Bergamo.

Il programma riprenderà martedì 10 novembre alla Sala Galmozzi, dove dalle 16 sono previste le proiezioni dei film in concorso. Tra i titoli in calendario anche “Le Orobie e i suoi abitanti” di Daniele Cangemi. Alle 20.30, al Cinema Capitol, è invece prevista l’anteprima assoluta di “Il canto della foresta”, il nuovo film di Vincent Munier. Il documentario segue tre generazioni di naturalisti, tra cui il regista, suo padre Michel e il figlio Simon, alla scoperta della fauna selvatica dei boschi dei Vosgi.

Mercoledì 11 novembre sarà dedicato al pastoralismo. Alle 10, alla Sala Galmozzi, Regione Lombardia ed Ersaf promuoveranno l’incontro “Nuove forme e modalità di un lavoro antico”, in occasione della Giornata del Pastoralismo 2026. Alle 11 sarà proiettato “I cento giorni” di Carlo Limonta, presente in sala. Il film racconta il viaggio della transumanza attraverso l’esperienza di Daniele, impegnato a condurre settanta vacche tra strade asfaltate e sentieri di montagna. Alle 14.30, in Largo Porta Nuova, sarà inaugurata anche la mostra fotografica “Il cammino dei pastori”, con trenta scatti di grande formato realizzati da Carlo Meazza. L’esposizione resterà aperta fino al 25 novembre.

Tra gli altri appuntamenti, giovedì 12 novembre alla Sala Galmozzi sono in programma le proiezioni di due film in lingua originale, mentre venerdì 13 novembre, alle 14, nella Sala consiliare del Comune si terrà il convegno “Dai Piani del Verde al Piano di Ripristino della Natura. Cosa cambia nelle città con la Nature Restoration Law”. All’incontro parteciperanno amministratori di diverse città italiane, l’ecologo Emilio Padoa-Schioppa e l’avvocato e docente di Diritto ambientale Angelo Maestroni. Sarà illustrato anche il Piano del Verde del Comune di Bergamo.

Domenica 15 novembre spazio a una passeggiata nel foliage, con partenza alle 9.30 dal parcheggio del monastero di Astino e accompagnamento della guida Elena Marchesi. Martedì 17 novembre, invece, alla Sala Galmozzi saranno allestite la mostra fotografica “Il Gatto dei Boschi”, dedicata al gatto selvatico europeo, e le proiezioni dei film in concorso.

Il calendario proseguirà con altri appuntamenti cinematografici e incontri. Giovedì 19 novembre, alle 17, nella Sala consiliare si terrà la quarta edizione di “Innesti”, la cerimonia con cui vengono premiate associazioni, enti e persone che si sono distinte nella valorizzazione e nella tutela del verde. Venerdì 20 novembre, alle 18, Ilaria Zilioli dell’Agenzia spaziale europea parlerà di “Foreste viste dall’alto”, illustrando come le immagini satellitari permettano di studiare il patrimonio forestale e i cambiamenti legati al clima.

Sabato 21 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, all’Orto Botanico di Astino è prevista alle 10 una dimostrazione di ricerca del tartufo con cani organizzata dall’Associazione Tartufai Bergamaschi. Alle 16, alla Sala Galmozzi, si terrà la cerimonia di premiazione dei tre concorsi del Festival, dedicati a cinema, fotografia e poesia. Prima della consegna dei riconoscimenti è previsto un approfondimento sul Bosco dell’Alevè, nel Parco naturale del Monviso, e un omaggio al Paese ospite con la proiezione del film “La vita della foresta”.