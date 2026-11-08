Atalanta, l’ultimo ostacolo prima della sosta è l’ex Juric: Dea in casa del Monza per scacciare la crisi

Monza. Al culmine della settimana di ritiro, voluta da società e allenatore per provare a dare la scossa e a ricompattare il gruppo, l’Atalanta fa visita al Monza dell’ex Ivan Juric in occasione dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, ovvero quella che precede l’ultima sosta nazionali dell’anno solare. Una sfida delicata dalla quale però si attende un segnale di ripresa e quel sussulto d’orgoglio sin qui non pervenuti.

Sette giorni ad alta tensione scanditi dal tonfo casalingo contro il Parma e dall’altrettanto deludente pareggio interno contro il Kairat in Conference League.

Due passi falsi che gravano su un bilancio davvero avaro di risultati e soddisfazioni: dopo i successi ravvicinati di metà ottobre contro Venezia e Pafos, i nerazzurri hanno perso completamente la bussola e i numeri fotografano un quadro preoccupante.

La vittoria manca infatti da sei partite e anche quella parvenza di solidità difensiva si è letteralmente dissolta: il dato che emerge dalle tre sconfitte con Milan, Ajax e Parma e dagli altrettanti pareggi con Frosinone, Fiorentina e Kairat è quello di una squadra che continua ad imbarcare pericolosamente acqua. Quantificabile in qualcosa come 15 gol incassati nelle ultime sei uscite ufficiali.

Urge, dunque, un’inversione di rotta. E il loro contributo proveranno a darlo anche i 2.471 tifosi atalantini che popoleranno il settore ospiti, in una delle pochissime trasferte a calendario che non prevedono l’obbligo di tessera.

Sarri ritrova Kessié e Kolasinac

Tra le poche note liete di questo momento, che definire delicato sarebbe riduttivo, arrivano dall’infermeria, nonostante il numero degli indisponibili rimanga ancora piuttosto elevato.

Maurizio Sarri, infatti, recupera due pedine non di poco conto: sia Franck Kessié che Sead Kolasinac sono tornati ad allenarsi in gruppo e prenderanno parte alla trasferta brianzola.

E in una selva di difficoltà il peso specifico è l’esperienza del centrocampista ivoriano e del difensore bosniaco possono inevitabilmente rappresentare un valore aggiunto. Due certezze alle quali aggrapparsi per provare a dare una netta sterzata alla stagione dell’Atalanta.

Entrambi dovrebbero partire dalla panchina ma è lecito attendersi che possano contribuire alla causa in corso d’opera nel contesto di una partita, l’ennesima, che la Dea non può permettersi di cestinare.

Ancora ai box, invece, rimangono Kossounou, Hien, Kristensen, Bellanova, Gaetano, Raspadori e il terzo portiere Pompei.

Le scelte

A guidare l’attacco – rivoluzionato dopo le rotazioni con il Kairat- sarà Krstovic, pronto a riprendersi i gradi di titolare dopo la staffetta di coppa con Scamacca.

Cambierà anche il tridente a supporto dell’unica punta: Kamaldeen, Samardzic e Rowe non hanno sfruttato l’occasione e contro il Monza i candidati principali per un posto nell’undici iniziale sono Elmas, De Ketelaere e Zalewski.

In mediana Pasalic è pronto ad affiancare Ederson, con il recuperato Kessié che potrebbe giocare soltanto uno spezzone. In difesa, invece, di scelta ce n’è poca: Scalvini e Obric andranno ad imbastire la coppia centrale a protezione di Carnesecchi.

Per quanto riguarda le corsie esterne, Zappacosta e Bernasconi agiranno rispettivamente sull’out di destra e di sinistra.

Monza-Atalanta, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Goglichidze, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Zeballos; Varela. All. Juric.

A disp. Thiam, Strajnar, Bakoune, Antov, Ziolkowski, Pessina, Colombo, Mout, Colpani, Touré, Ciurria, Forson, Ngonge, Robinson, Cutrone

Ballottaggi: Akinsanmiro 60%-Colombo 40%, Mota 60%-Ngonge 40%, Zeballos 55%-Robinson 45%

Indisponibili: Birindelli, Folorunsho, Maye| Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewki; Krstovic. All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzogni, Kolasinac, Idele, Plaia, Kessié, Samardzic, Rowe, Kamaldeen, Scamacca.

Ballottaggi: Zappacosta 70%-Idele 30%, Obric 55%-Kolasinac 45%, Pasalic 55%-Kessie 45%, Zalewski 55%-Rowe 45%

Indisponibili: Kossounou, Hien, Kristensen, Bellanova, Gaetano, Raspadori, Pompei|Squalificati: nessuno|Diffidati: nessuno

Come stanno gli avversari

Non se la passa bene nemmeno il Monza in questo primo segmento di stagione intriso di difficoltà che vanno comunque messe in preventivo quando si parla di una neopromossa: terzultimo posto con 7 punti e quattro sconfitte – di cui tre consecutive – nelle ultime cinque partite per il Monza di Ivan Juric.

La formazione brianzola è invischiata nella bagarre salvezza ma tra i propri punti di forza può contare sul fattore Gustavo Varela, rivelazione del torneo e attuale capocannoniere della Serie A con 9 gol in 10 partite.

È senza dubbio lui il pericolo numero uno dal quale l’Atalanta dovrà guardarsi e sul quale Juric punta per provare a dare ossigeno alla propria classifica prima della sosta.

“Per loro giocare ogni tre giorni è normale, quei giocatori sono delle macchine. All’Atalanta penso di aver fatto buone cose, soprattutto in Champions. Evidentemente è mancata la fiducia”, ha dichiarato Juric in conferenza.

“A Bologna non ho visto la squadra darmi adrenalina e mi è mancato quell’aspetto. Ero arrabbiato soprattutto con me stesso, ma è stato solo un momento. Voglio una squadra libera di testa: non dobbiamo rinunciare a niente. Difenderemo, saremo aggressivi e proveremo a vincere”.

L’arbitro

Sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta l’arbitro di Monza-Atalanta. I suoi assistenti saranno Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Claudio Barone di Roma 1. Il IV ufficiale sará Simone Sozza di Seregno, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato in qualità di AVAR da Michael Fabbri di Ravenna.

Dove vedere la partita in tv e streaming