Alla fine ci pensa sempre Krstovic: il montenegrino stende il Monza, l’Atalanta torna a vincere dopo sei partite

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Monza. Alla sosta con il sorriso, finalmente. L’Atalanta allontana i cattivi di pensieri e ritrova la vittoria dopo un digiuno di sei partite tra tutte le competizioni: all’U-Power Stadium di Monza a risolvere i problemi ci ha pensato, manco a dirlo, Nikola Krstovic, autore del gol valso i tre punti e una vitale boccata d’ossigeno per la formazione guidata da Maurizio Sarri.

È bastato, dunque, un guizzo dell’attaccante montenegrino per tamponare la recente crisi di risultati nel contesto di una giornata in cui la Dea è riuscita anche a mantenere inviolata la propria porta: non accadeva addirittura dallo scorso 31 agosto in occasione del successo di misura contro il Bologna. Le problematiche, va detto, sono tutt’altro che risolte ma dal pomeriggio brianzolo arriva uno spiraglio di fiducia in vista del futuro.

Sarri ritrova Kolasinac e lo schiera subito al centro della difesa insieme a Scalvini, con la linea a quattro che viene completata da Zappacosta e Bernasconi. Torna Krstovic al centro dell’attacco, supportato da Elmas, De Ketelaere e Zalewski. In mediana tocca a Pasalic al fianco di Ederson.

Il grande protagonista del primo tempo dell’U-Power Stadium è però Carnesecchi che disinnesca il primo tentativo del capocannoniere della Serie A Varela, prima di ripetersi, a stretto giro anche sui piazzati di Robinson e Kouadio, inframezzati dal secondo guizzo del 9 biancorosso, ancora una volta neutralizzato dal portiere atalantino.

Il Monza detta l’andatura al cospetto di un’Atalanta fin troppo timida e che fatica ad alzare i giri del motore e di fatto mai pericolosa: appena scollinata la mezz’ora va agli archivi un’altra grande chance per i brianzoli con Robinson che attacca la profondità e scarica al centro dove c’è Varela che però spreca tutto calciando in curva.

E la Dea? I nerazzurri subiscono l’iniziativa di marca monzese e si fanno vedere dalle parti di Tornqvist in una sola circostanza: inserimento di De Ketelaere che conclude da posizione defilata, disturbato da Colombo, e spedisce sul fondo. Troppo poco, evidentemente.

La musica, pero, cambia improvvisamente in avvio di ripresa: Bernasconi attacca la profondità sul binario di sinistra, crossa al centro con un rasoterra che viene respinto da Tornqvist proprio sui piedi di Krstovic che da due passi deve solamente appoggiare in porta.

Una rete dal peso specifico enorme – la sesta nelle ultime sei partite per il montenegrino – che infonde coraggio all’Atalanta: i nerazzurri iniziano a macinare e impegnano due volte Tornqvist, questa volta bravo a sbarrare la strada sia a Pasalic che a Ederson. Il raddoppio, all’imbocco dell’ultimo quarto d’ora lo sfiora nuovamente Krstovic con un piazzato a botta sicura, su scarico di Elmas, che si sibila a pochi centimetri dal palo.

Il suo dovere, tuttavia, il numero 90 lo aveva già fatto e questa sta diventando una piacevole costante in casa orobica. Il Monza, dal canto suo, non punge più ad eccezione di un piazzato di Colpani sventato da Carnesecchi. Nella coda di gara si rivede in campo anche Kessié e l’Atalanta conduce la nave in porto senza ulteriori patemi. Finisce 0-1, ora la sosta. Se ne riparlerà domenica 22 novembre quando a Bergamo arriverà l’Inter campione d’Italia.

Monza-Atalanta 0-1

Marcatori: 49′ Krstovic

Monza (3-5-2): Tornqvist; Kouadio (60′ Carboni), Goglichidze, Lucchesi; Touré (73′ Bakoune), Akinsanmiro (73′ Mota), Mout (80′ Colpani), Colombo, Mangas; Robinson (61′ Zeballos), Varela. All. Juric.

A disp. Thiam, Strajnar, Antov, Ziolkowski, Pessina, Foe Ondoa, Ciurria, Forson, Ngonge, Cutrone.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac (79′ Obric), Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas (75′ Rowe), De Ketelaere, Zalewski; Kristovic (83′ Kessié). All. Sarri