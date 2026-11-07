Una sosta per riscoprire il senso del viaggio: inaugurata la nuova cappella di Orio al Serio

Bergamo. Una cappella nel cuore dell’aeroporto, ma al riparo dal movimento e dal rumore del terminal. Un luogo in cui fermarsi qualche minuto prima di partire, ritrovare il silenzio e, per chi lo desidera, raccogliersi in preghiera. È stata inaugurata e benedetta venerdì 6 novembre dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi la nuova cappella dell’aeroporto di Orio al Serio, realizzata all’interno del terminal partenze e inserita nei nuovi spazi riqualificati dello scalo.

La nuova collocazione è il risultato di un ragionamento condiviso da Sacbo con Enac e la Curia Vescovile. La cappella precedente si trovava al piano inferiore, nell’area arrivi, prima dei controlli di sicurezza. Ora è stata trasferita nell’area tecnicamente definita airside, dopo i controlli, in una zona riservata ai passeggeri in attesa di imbarcarsi e al personale autorizzato. “In questi anni abbiamo ragionato sul luogo della cappella – spiega Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, aprendo gli interventi –. Abbiamo deciso di collocarla nella zona partenze, in uno spazio protetto, per avere un luogo di culto, di pensiero profondo e di preghiera”.

“L’aeroporto – continua Sanga – è una città in movimento, nella quale si incontrano persone e culture diverse, con le loro aspettative, i desideri e le aspirazioni professionali. Per questo motivo sono necessari spazi per pensare, per andare in profondità e per pregare”. Un luogo pensato non soltanto per i viaggiatori, ma anche per chi ogni giorno lavora nello scalo. Sanga ha ringraziato il vescovo, la diocesi, il personale di Sacbo, le imprese e i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, soffermandosi anche sugli angeli rappresentati sulle maniglie del portale d’ingresso, opera dello scultore Luca Cavalca: “Richiamano il legame con il cielo, ma sono anche espressione concreta della protezione e della vicinanza di Dio”.

A illustrare il progetto è stato l’architetto Antonio Laruffa, che ha individuato nel concetto di homo viator, l’uomo in viaggio verso la vita, il filo conduttore delle scelte progettuali. “L’aeroporto è un luogo di transito dove le persone spesso hanno delle destinazioni, dei luoghi d’incontro, delle speranze. Abbiamo voluto dare un punto di riferimento dove soffermarsi, pregare, cercare un dialogo con Dio”. Uno spazio volutamente semplice in una dimensione di complessità strutturale. Il segno più evidente è il taglio di luce sul soffitto, che attraversa la cappella lungo una direttrice precisa e ne orienta lo spazio. Una luce indiretta, che non illumina ma rivela il silenzio e l’interiorità dell’uomo. Anche il presbiterio, realizzato in ceppo lombardo, porta con sé un significato: la pietra è composta da una moltitudine di piccoli elementi, un’immagine che richiama le tante persone che costituiscono la comunità aeroportuale. “Uno spazio per la preghiera che riporta e racchiude armonie invisibili – spiega Laruffa -. Il portale, che richiama le geometrie aeroportuali e il ritmo del viaggio dell’uomo, è stato curato per essere soglia d’ingresso al cosiddetto fanum, ovvero il luogo sacro”. Un arretramento rispetto al corridoio principale e un invito concreto a entrare, non soltanto simbolico.

Le reliquie donate dal Vescovo alla cappella aeroportuale

Il significato della cappella è tornato al centro delle parole del vescovo Francesco Beschi, che ha paragonato questo spazio all’immagine biblica di una scala capace di unire la terra al cielo. “Ci sono mille ragioni per viaggiare – racconta il vescovo -. La più importante non è perché si viaggia, ma per chi si viaggia. Il viaggio non può essere ridotto alla destinazione: porta con sé relazioni, affetti, responsabilità, interessi e sogni. Qualsiasi sia la ragione del proprio viaggio, è fondamentale non dimenticare il valore umano dell’incontro. Il vescovo ha richiamato anche la tradizione biblica, che immagina una scala attraverso la quale gli angeli scendono sulla terra per dare forma al mondo e poi risalgono verso il regno di Dio. La nuova cappella può diventare proprio un gradino decisivo di questo collegamento: un luogo in cui ritrovare il senso del proprio cammino. Il luogo diventa così uno spazio che richiama l’umanità delle persone che animano lo scalo: non ci sono soltanto aerei, ma uomini e donne che li guidano, che lavorano nei servizi, che accompagnano i viaggiatori e che si mettono in cammino.

Al termine della celebrazione, il vescovo ha consegnato alcune reliquie destinate a essere murate nell’altare della cappella: un frammento della Santa Casa di Loreto, una reliquia di sant’Alessandro, patrono di Bergamo, e una di san Giovanni XXIII, testimone di pace in un tempo particolarmente segnato da guerre e violenze. A don Massimo Gualdi, cappellano dell’aeroporto, sono stati donati anche un calice e una patena provenienti dalla Terra Santa. A Giovanni Sanga, invece, Beschi ha consegnato un libro fotografico dedicato al primo viaggio in aereo di un Pontefice: quello compiuto da Paolo VI nel 1964, da Roma verso la Terra Santa.