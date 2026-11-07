Treviglio, case Aler senza riscaldamento: “Al freddo da settimane”

Treviglio. Stufette elettriche accese e coperte indossate anche in casa per proteggersi dal freddo che da settimane attanaglia gli inquilini di una delle palazzine Aler divia Fabio Filzi 13, dove dal 15 ottobre manca il riscaldamento. È questa la situazione in cui versa l’edificio, abitato prevalentemente da anziani e persone fragili, costretti a trascorrere le giornate in appartamenti freddi. Una condizione che pesa soprattutto su chi ha problemi di salute o difficoltà motorie.

I residenti raccontano di aver dovuto trovare soluzioni di fortuna per riscaldare almeno una parte degli appartamenti. Il freddo rende difficili anche le normali attività quotidiane. Alcuni inquilini segnalano inoltre problemi con l’acqua calda, in particolare ai piani alti, dove le perdite nella rete delle tubature inciderebbero sul funzionamento dell’impianto.

A portare la vicenda all’attenzione pubblica è stata l’Unione inquilini, con una conferenza stampa organizzata davanti allo stabile. Il segretario Giovanni Carenza ha ricostruito una situazione che, secondo il sindacato, non nasce con l’arrivo del freddo, ma è il risultato di problematiche dovute alla scarsa manutenzione che si trascinano, ormai, da diversi anni.

Il complesso è formato da tre palazzine. Inizialmente il malfunzionamento aveva interessato tutti gli edifici, ma il riscaldamento è stato ripristinato, almeno parzialmente, in due di essi. Quella al civico 13 è invece rimasta senza impianto funzionante. I problemi sono emersi il 15 ottobre, quando i tecnici sono intervenuti per l’accensione stagionale e hanno riscontrato un guasto al bruciatore.

Per Carenza, tuttavia, non si tratta soltanto di un guasto da riparare. A compromettere il funzionamento dell’impianto ci sarebbero anche le condizioni della rete di distribuzione. “Sicuramente c’è un intero complesso di tubature che va sostituito, perché ci sono delle perdite. Può capitare che nei piani alti la caldaia perda pressione a causa della dispersione d’acqua e, di conseguenza, non funzioni correttamente”. Una situazione che, secondo l’Unione inquilini, richiede un intervento più ampio rispetto alle riparazioni effettuate finora.

Il sindacato contesta ad Aler una manutenzione insufficiente e chiede che si affrontino le criticità dello stabile. “C’è un tema di manutenzione che – spiega il segretario – Aler sta sottovalutando da anni. Tempo fa non avrebbe mai abbandonato un quartiere in questo modo e la situazione sta visibilmente degradando”.

Tra le richieste c’è anche la sostituzione della caldaia, che avrebbe più di vent’anni, con un impianto più moderno ed efficiente. “Se questo intervento non dovesse rivelarsi risolutivo, torneremo alla carica per chiedere la sostituzione della caldaia. Trattandosi di un impianto che ha più di vent’anni – dice Carenza – si potrebbe valutare l’installazione di un modello più moderno che consenta di risparmiare sui costi”.

La questione del riscaldamento si intreccia, poi, con quella delle spese che gravano sugli inquilini. Secondo Carenza, infatti, molte famiglie devono già sostenere cifre elevate tra canone e costi accessori, mentre gli aumenti energetici rischiano di aggravare ulteriormente la situazione.

“Molte famiglie qui pagano già 600 euro al mese di bolletta. Con gli ulteriori aumenti, diversi inquilini faranno fatica a pagare e diventeranno morosi”. Il segretario riferisce inoltre che le richieste avanzate ad Aler sui conguagli hanno portato soltanto alla proposta di piani individuali di rientro.

“Aler – spiega – ha risposto alle nostre richieste sui conguagli offrendo solo piani individuali di rientro. Il rientro lo può fare chi ha le risorse, ma ricordiamo che i conguagli partono dai consuntivi del 2022 e sono già stati inseriti in bolletta”. Una parte degli abitanti ha aderito alla campagna di autoriduzione promossa dall’Unione inquilini. Altri, invece, hanno pagato pur trovandosi in difficoltà, per timore delle conseguenze di un mancato versamento.

“Alcuni inquilini hanno aderito alla campagna di autoriduzione, mentre altri, spaventati da possibili ritorsioni o azioni legali di recupero da parte di Aler, hanno pagato pur trovandosi in grave difficoltà, arrivando in alcuni casi a fare dei prestiti.” Da qui la contestazione sui tempi degli interventi rispetto a quelli delle richieste di pagamento: “Si dimostrano molto rapidi nell’addebitare conguagli di oltre cento euro su ogni mensilità di affitto, ma molto meno celeri nel compiere gli interventi necessari.”

Proprio durante l’incontro, secondo quanto riferito, la perdita nella rete delle tubature sembrerebbe essere stata individuata. Carenza ha sottolineato la coincidenza tra l’avvio dei lavori e la mobilitazione degli inquilini: “È curioso che, in concomitanza con la nostra conferenza stampa, sia comparsa improvvisamente la ruspa. È evidente che la notizia si sia diffusa e che la mobilitazione degli inquilini funzioni sempre”.