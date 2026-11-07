Tra cielo e terra: su UniBg OnAir parte “Glossario immaginario” con “Fiducia”

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Un tempo si diceva: ditelo con un fiore. Un invito gentile che ancora funziona, ma quando si tratta di dare forma a questioni complesse, temi attuali e domande sul domani, forse vale la pena provare a dirlo con l’arte. Perché un dipinto, un’installazione, una fotografia o la scena di un film possiedono la rara capacità di farsi specchio delle parole e aprire prospettive inedite.

Nasce da questa visione “Glossario immaginario – Voci per il domani”, la nuova produzione podcast targata UniBg OnAir e curata dalla storica dell’arte e docente Giovanna Brambilla. La formula è tanto semplice quanto evocativa: se in principio era l’immagine, qui quell’immagine viene restituita e raccontata attraverso il potere evocativo della voce.

Il percorso affonda le proprie radici nell’itinerario “Alfabeto per il futuro”, ideato dalla stessa Brambilla per il CCW – Cultural Welfare Center di Torino: un progetto in cui l’arte visiva si contamina con il desiderio vivo di decifrare la contemporaneità, stimolare curiosità e offrire strumenti di benessere culturale.

La prima fermata: “Fiducia”

Ad inaugurare la serie è una parola cardine del nostro tempo: Fiducia. Una parola espansa, dilatata, spesso desiderata inconsciamente e troppo di frequente data per scontata. Nel racconto di Giovanna Brambilla, la fiducia respinge l’associazione con un sentimento passivo o ingenuo, perché si dichiara come un vero e proprio atto di coraggio: significa scegliere deliberatamente di abbassare le difese, smurare le barriere interiori e accettare la vulnerabilità di accogliere l’altro nella propria vita.

A incarnare visivamente questa tensione emotiva è, nel percorso di Giovanna Brambilla, un capolavoro intramontabile: La passeggiata di Marc Chagall. Sullo sfondo di un paesaggio vibrante – acceso da toni di verde, rosso, rosa e pervinca sotto un cielo terso – una passeggiata appena iniziata dopo un picnic si trasforma in un volo fiabesco. Marc tiene per mano la compagna Bella: lei si libra leggera e spensierata nell’aria, lui rimane con i piedi saldamente ancorati al prato, sorridente, trattenendola con una presa sicura e gentile.

Un glossario aperto a chi ascolta