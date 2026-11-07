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Tra cielo e terra: su UniBg OnAir parte “Glossario immaginario” con “Fiducia”
Al via il nuovo podcast a cura di Giovanna Brambilla, nato in collaborazione con il Cultural Welfare Center di Torino. Nel primo episodio, il capolavoro “La passeggiata” di Marc Chagall diventa la lente per riscoprire il coraggio di affidarsi all’altro
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Un tempo si diceva: ditelo con un fiore. Un invito gentile che ancora funziona, ma quando si tratta di dare forma a questioni complesse, temi attuali e domande sul domani, forse vale la pena provare a dirlo con l’arte. Perché un dipinto, un’installazione, una fotografia o la scena di un film possiedono la rara capacità di farsi specchio delle parole e aprire prospettive inedite.
Nasce da questa visione “Glossario immaginario – Voci per il domani”, la nuova produzione podcast targata UniBg OnAir e curata dalla storica dell’arte e docente Giovanna Brambilla. La formula è tanto semplice quanto evocativa: se in principio era l’immagine, qui quell’immagine viene restituita e raccontata attraverso il potere evocativo della voce.
Il percorso affonda le proprie radici nell’itinerario “Alfabeto per il futuro”, ideato dalla stessa Brambilla per il CCW – Cultural Welfare Center di Torino: un progetto in cui l’arte visiva si contamina con il desiderio vivo di decifrare la contemporaneità, stimolare curiosità e offrire strumenti di benessere culturale.
La prima fermata: “Fiducia”
Ad inaugurare la serie è una parola cardine del nostro tempo: Fiducia. Una parola espansa, dilatata, spesso desiderata inconsciamente e troppo di frequente data per scontata. Nel racconto di Giovanna Brambilla, la fiducia respinge l’associazione con un sentimento passivo o ingenuo, perché si dichiara come un vero e proprio atto di coraggio: significa scegliere deliberatamente di abbassare le difese, smurare le barriere interiori e accettare la vulnerabilità di accogliere l’altro nella propria vita.
A incarnare visivamente questa tensione emotiva è, nel percorso di Giovanna Brambilla, un capolavoro intramontabile: La passeggiata di Marc Chagall. Sullo sfondo di un paesaggio vibrante – acceso da toni di verde, rosso, rosa e pervinca sotto un cielo terso – una passeggiata appena iniziata dopo un picnic si trasforma in un volo fiabesco. Marc tiene per mano la compagna Bella: lei si libra leggera e spensierata nell’aria, lui rimane con i piedi saldamente ancorati al prato, sorridente, trattenendola con una presa sicura e gentile.
Un glossario aperto a chi ascolta
Con questo primo capitolo, Glossario immaginario fissa subito la sua identità: un invito all’ascolto lento e alla riflessione, capace di parlare a chiunque senta il bisogno di rimettere a fuoco il senso delle parole che abitiamo ogni giorno. L’episodio è disponibile all’ascolto sui canali ufficiali di UniBg OnAir e sulle principali piattaforme di streaming. E il viaggio è solo all’inizio: il glossario è per definizione un cantiere aperto, e la redazione invita ascoltatrici e ascoltatori a suggerire le prossime parole da affidare all’arte e alla voce.