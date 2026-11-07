Tesmec, crescono ancora ricavi ed Ebitda: nei primi mesi del 2026 utile netto di 5 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., società a capo di un gruppo che sviluppa tecnologie per rendere più intelligenti, sicure e affidabili le infrastrutture strategiche (energetiche, ferroviarie, di telecomunicazione e delle risorse naturali), riunitosi venerdì 6 novembre sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026.

Al 30 settembre 2026, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi consolidati pari a 224,6 milioni di euro, in crescita del 16,8% rispetto ai 192,2 milioni di euro al 30 settembre 2025. L’andamento riflette la forte accelerazione della divisione Energy, trainata in particolare dal segmento Tesatura, e il progressivo recupero della divisione Trencher. Tali dinamiche hanno più che compensato la fase che interessa il settore Ferroviario, i cui risultati risentono ancora del passaggio tra la conclusione di commesse storiche e l’avvio di nuovi progetti che ha risentito di un contesto caratterizzato da ritardi nell’aggiudicazione di alcune gare.

In particolare, al 30 settembre 2026 sono stati registrati ricavi da vendite di prodotti e per i lavori in corso per 192,2 milioni di euro, rispetto ai 165,2 milioni di euro al 30 settembre 2025, e ricavi per prestazioni di servizi pari a 32,4 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni di euro al 30 settembre 2025.

L’EBITDA al 30 settembre 2026 è pari a 35,9 milioni di euro, in crescita del 14,4% rispetto ai 31,4 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il risultato beneficia del forte miglioramento della redditività del settore Energy, il cui EBITDA cresce del 53,6% rispetto ai primi nove mesi del 2025, grazie alla significativa accelerazione del segmento Tesatura, e del progressivo recupero del business Trencher.

Tali fattori hanno consentito di compensare l’attesa temporanea contrazione della redditività della divisione Ferroviaria, ancora interessata da un mix caratterizzato dalla chiusura di vecchie commesse e avvio delle nuove e da una più graduale accelerazione delle attività operative rispetto alle attese iniziali, con effetti attesi principalmente nel quarto trimestre.

La marginalità consolidata ha inoltre risentito della maggiore incidenza dei costi logistici e di trasporto derivanti dall’attuale scenario geopolitico. In questo contesto, l’EBITDA margin si è attestato al 16,0%, rispetto al 16,3% del 30 settembre 2025.

A livello geografico, Tesmec si conferma un gruppo fortemente orientato ai mercati internazionali, con circa l’80% dei ricavi consolidati generati fuori dall’Italia e con una crescita, rispetto al 30 settembre 2025, dei Ricavi in Europa e Nord America.

In maggior dettaglio, per quanto riguarda il settore Energy, i Ricavi al 30 settembre 2026 ammontano a 91,6 milioni di euro, in incremento del 31,1% rispetto ai 69,9 milioni di euro realizzati al 30 settembre 2025. In particolare, il segmento Tesatura ha confermato il forte percorso di crescita già evidenziato nel primo semestre, raggiungendo Ricavi pari a 65,8 milioni di euro, in aumento del 39,4% rispetto ai 47,2 milioni di euro del 30 settembre 2025.

Il risultato conferma il positivo posizionamento del Gruppo in un mercato in espansione, sostenuto dagli investimenti nelle infrastrutture elettriche e da un backlog commerciale che assicura visibilità oltre l’esercizio corrente.

Anche il segmento Automation ha proseguito il proprio percorso di crescita, conseguendo Ricavi pari a 25,9 milioni di euro al 30 settembre 2026, con un incremento del 13,8% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il risultato riflette il contributo della regolare esecuzione del backlog e il positivo andamento della pipeline commerciale nei principali mercati di riferimento.

L’EBITDA del settore Energy si attesta a 20,5 milioni di euro, in incremento del 53,6% rispetto ai 13,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025, registrando un EBITDA margin del 22,3%, in miglioramento rispetto all’EBITDA margin di 19,1% al 30 settembre 2025. Il segmento Tesatura si conferma il principale driver di crescita, registrando un incremento del 70,7% rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente. La performance riflette il significativo contributo della joint venture Condux International negli Stati Uniti, in un contesto di mercato particolarmente favorevole, sostenuto dai consistenti investimenti per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture elettriche.

A supportare il risultato hanno contribuito anche le iniziative strategiche intraprese per l’efficientamento delle operations e della supply chain.

Anche il segmento Automation ha confermato un’evoluzione positiva della redditività, beneficiando di un favorevole mix di prodotto e dell’effetto leva generato dalla crescita dei volumi, conseguendo una crescita dell’EBITDA del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Nei prossimi trimestri il business potrà inoltre beneficiare del contributo dei contratti pluriennali acquisiti nel 2025 e oggi in fase di esecuzione, affiancati da una pipeline commerciale in costante sviluppo.

Il portafoglio ordini al 30 settembre 2026 del settore Energy ha raggiunto i 240,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 228 milioni di euro al 30 settembre 2025. Di questi, 170,6 milioni di euro fanno riferimento al segmento Energy-Automation, caratterizzato da contratti pluriennali, mentre 69,9

milioni di euro riguardano il segmento Tesatura.

Per quanto riguarda il settore Ferroviario, i Ricavi al 30 settembre 2026 si attestano a 37,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 37,2 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2025.

Parallelamente, la divisione ha proseguito l’attività di sviluppo commerciale, rafforzando significativamente il proprio portafoglio ordini nonostante un contesto caratterizzato da ritardi nell’aggiudicazione di alcune gare. L’EBITDA del settore si attesta a 2,1 milioni di euro, con un EBITDA margin del 5,5%, rispetto ai 7,3 milioni di euro e al 19,5% registrati nei primi nove mesi del 2025.

Tale andamento risente dell’effetto derivante dalla conclusione di commesse storiche e l’avvio dei nuovi progetti acquisiti, oltre a un mix di periodo temporaneamente sfavorevole. La prevista accelerazione si è manifestata con tempistiche più graduali rispetto alle attese iniziali, con effetti attesi principalmente nel quarto trimestre: il Gruppo ritiene tuttavia che l’avanzamento delle commesse già acquisite possa tradursi in un significativo recupero della redditività nell’ultima parte dell’esercizio e creare le basi per una progressiva normalizzazione della performance nei trimestri successivi. Le commesse acquisite dalla fine del 2025 hanno infatti progressivamente rafforzato il portafoglio ordini della divisione e sono attese tradursi in un contributo crescente ai risultati economici nei prossimi periodi.

Il portafoglio ordini, caratterizzato da una natura prevalentemente pluriennale, al 30 settembre 2026 raggiunge i 192,4 milioni di euro, in significativa crescita rispetto ai 95,7 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, rafforzando la visibilità sulle prospettive di sviluppo del settore.

Il settore Trencher al 30 settembre 2026 registra Ricavi pari a 95,8 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto ai 85,1 milioni di euro al 30 settembre 2025, con solide performance registrate negli Stati Uniti e in Sud America. Come già comunicato, il business ha intrapreso un progressivo percorso di recupero, sostenuto dall’incremento dei volumi produttivi e dal rafforzamento del portafoglio ordini. L’EBITDA di periodo è risultato pari a 13,4 milioni di euro (con un EBITDA margin del 14,0%), in crescita del 24,1% rispetto ai 10,8 milioni di euro al 30 settembre 2025 (quando l’EBITDA margin fu del 12,7%).

Al 30 settembre 2026, il portafoglio ordini del settore risulta pari a 82,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 70,2 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il Risultato Operativo di Gruppo (EBIT) al 30 settembre 2026 è pari a 19,6 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto ai 15,8 milioni di euro al 30 settembre 2025.

Gli oneri finanziari al 30 settembre 2026, escluse le variazioni dei cambi, sono stati negativi per 11,7 milioni di euro, sostanzialmente allineati ai 11,5 milioni di euro dei primi nove mesi 2025, pur in presenza di minor stock di debito a fine periodo per un maggior tasso medio applicato, mentre le

variazioni generate dai tassi di cambio hanno registrato proventi per 0,9 milioni di euro, come di consueto in larga parte unrealized, rispetto alle perdite di 3,2 milioni di euro del 30 settembre 2025.

Conseguentemente, il Risultato prima delle imposte al 30 settembre 2026 è pertanto positivo per 8,8 milioni di euro, in forte progresso rispetto al risultato ante-imposte di 1,0 milione di euro al 30 settembre 2025, registrando così un miglioramento di 7,8 milioni di euro. L’Utile Netto al 30 settembre 2026 è pari a 5,0 milioni di euro, in miglioramento di 5,7 milioni di euro rispetto alla perdita di 0,7 milioni di euro registrata al 30 settembre 2025 (periodo che aveva incorporato un risultato negativo delle attività allora in dismissione pari a 0,4 milioni di euro).

L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 settembre 2026 è pari a 118,5 milioni di euro includendo la componente IFRS16 (in riduzione di 17,5 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2025 e di 12,0 milioni di euro al 31 dicembre 2025), corrispondenti a 96,4 milioni di euro escludendo la componente IFRS16 rispetto ai 102,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025.

Il Portafoglio ordini al 30 settembre 2026 si attesta a 515,6 milioni di euro – dei quali 240,5 milioni di euro riferiti al settore Energy (di cui 170,6 milioni di euro riferibili al segmento Energy-Automation e 69,9 milioni di euro riferibili al segmento Tesatura), 192,4 milioni di euro al settore Ferroviario e 82,7 milioni di euro al settore Trencher – in crescita rispetto ai 393,9 milioni di euro al 30 settembre 2025 e ai 416,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel contesto economico globale attuale, il Gruppo continua a beneficiare di trend strutturali di lungo periodo quali elettrificazione, digitalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture energetiche e ferroviarie. L’accelerazione degli investimenti nelle reti elettriche, nelle energie rinnovabili, nelle smart grid, nella connettività digitale e nei sistemi di trasporto rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per il Gruppo. Grazie alle proprie competenze tecnologiche, alle soluzioni proprietarie e alla crescente integrazione di componenti digitali e servizi, Tesmec è ben posizionata

per accompagnare lo sviluppo, il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture strategiche lungo il loro intero ciclo di vita. In tale contesto, il Gruppo prosegue il percorso di evoluzione del proprio modello di business verso soluzioni a maggior valore aggiunto e contenuto tecnologico, rafforzando al contempo la propria presenza nei mercati a più elevato potenziale di crescita. La combinazione di portafoglio tecnologico, presenza internazionale, prossimità ai clienti e disciplina operativa consente al Gruppo di cogliere le opportunità offerte dai mercati di riferimento e di perseguire una crescita sostenibile nel medio-lungo termine.

Pertanto, per l’esercizio 2026, il Gruppo Tesmec conferma le aspettative di crescita dei principali indicatori economici rispetto all’esercizio 2025, con una progressiva accelerazione nel quarto trimestre, e di miglioramento dell’Indebitamento Finanziario Netto rispetto al 30 settembre 2026.

Tali prospettive sono supportate dalla visibilità garantita dalle commesse in esecuzione, dalla consistenza del portafoglio ordini e dai favorevoli driver strutturali che caratterizzano i mercati di riferimento del Gruppo.

Pur permanendo un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elementi di incertezza che continuano a essere monitorate con attenzione, il Gruppo ritiene che il proprio posizionamento competitivo, la solidità del backlog e le opportunità offerte dai trend di elettrificazione, digitalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture consentano di mantenere una buona visibilità sull’evoluzione del business e di guardare con fiducia alle prospettive di sviluppo future.

SOSTENIBILITÀ

Tesmec integra la sostenibilità e i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella propria strategia industriale. In un contesto di continua innovazione, il Gruppo sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate nel settore energetico per cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica e digitale, che rappresentano un pilastro fondamentale della propria strategia di crescita nei mercati in cui opera. Parallelamente, Tesmec investe con determinazione nella tutela della salute e sicurezza dei propri collaboratori, nonché nella valorizzazione del capitale umano, riconosciuto come leva essenziale per lo sviluppo aziendale. Il fine ultimo è creare valore duraturo per tutti gli stakeholder del Gruppo.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

In data 4 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione di Tesmec ha nominato, con efficacia dal 14 settembre 2026, il dott. Piero Nicodano quale nuovo Chief Financial Officer del Gruppo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dott. Nicodano, in Tesmec dal 2020 nel ruolo di Group Chief Accountant, porta con sé oltre quindici anni di esperienza maturata presso uno dei principali network internazionali di revisione contabile e consulenza, dove ha ricoperto la posizione di Senior Manager occupandosi della revisione legale dei conti di società quotate e non quotate in diversi settori industriali, e una profonda conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali. La nomina rappresenta la naturale evoluzione di un percorso professionale maturato all’interno del Gruppo e garantisce piena continuità nella gestione delle attività amministrative, finanziarie e di reporting. Il dott. Nicodano è subentrato al dott. Ruggero Gambini, che ha rassegnato le proprie dimissioni dalle medesime cariche per ragioni di natura esclusivamente personale.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

In data 15 ottobre 2026, Tesmec si è aggiudicata il premio nella categoria Sociale per le imprese con fatturato superiore a 250 milioni di euro nell’ambito della sesta edizione del Sustainability Award,ideato da Kon Group, riconoscimento che valorizza le iniziative del Gruppo in materia di sicurezza sul lavoro, benessere delle persone, parità di genere e volontariato aziendale. La cerimonia si è tenuta presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, e il premio è stato ritirato dall’Amministratore Delegato Caterina Caccia Dominioni. Il Sustainability Award è l’unico riconoscimento in Italia assegnato esclusivamente sulla base di rating ESG elaborati con metodologie algoritmiche indipendenti, sviluppate da Altis Advisory, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Politecnico di Milano con i centri Tiresia e Triadi, e da RepRisk.

In data 3 novembre 2026, la controllata Tesmec Rail S.r.l. si è aggiudicata in via provvisoria una gara indetta dalle Ferrovie Federali Svizzere per la fornitura di una nuova flotta di veicoli per la manutenzione della catenaria interamente alimentati a batteria, per un valore complessivo di circa 47 milioni di franchi svizzeri. La commessa conferma la validità della strategia di elettrificazione perseguita dal Gruppo nel segmento dei veicoli ferroviari da cantiere e rafforza il posizionamento di Tesmec nei mercati ferroviari internazionali.

Nell’ambito della strategia di ricerca, sviluppo e innovazione del Gruppo Tesmec, è in fase di perfezionamento l’iter istruttorio relativo all’istanza di Contratto di Sviluppo. Il programma prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate orientate alla digitalizzazione, alla sostenibilità e alla sicurezza delle infrastrutture, affiancato da investimenti industriali finalizzati al potenziamento della capacità produttiva e organizzativa. Invitalia S.p.A ha già approvato il programma e deliberato la concessione delle relative agevolazioni a valere su fondi PNRR, subordinatamente al completamento del

processo istruttorio.

AZIONI PROPRIE

Al 6 novembre la Società detiene 4.711.879 azioni proprie, pari allo 0,78% del Capitale Sociale. L’importo è invariato rispetto al 31 dicembre 2025.