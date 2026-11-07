Salvarono un 19enne incastrato tra le lamiere, premiati due vigili del fuoco bergamaschi

Ci sono anche due vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo tra i protagonisti della decima edizione della Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada, che sabato 7 novembre ha portato a Palazzo Lombardia oltre 170 operatori tra appartenenti alle forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, personale sanitario e volontari del soccorso.

A ricevere un attestato di benemerenza sono stati il capo squadra esperto Giuliano Savoldelli e il vigile Pierandrea Titta, premiati per un intervento di soccorso compiuto mentre erano liberi dal servizio. Nell’ottobre 2025 i due erano intervenuti in occasione di un grave incidente stradale a Casnigo, dove due automobili si erano scontrate. Una delle vetture era completamente avvolta dalle fiamme, mentre nell’altra il conducente 19enne era rimasto incastrato tra le lamiere.

Di fronte alla situazione, Savoldelli ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112, mentre Titta si è attivato per contenere l’incendio, utilizzando alcuni estintori messi a disposizione dai passanti nel disperato tentativo di domare le fiamme. Un gesto che ha probabilmente evitato che l’incendio si estendesse anche all’altra vettura coinvolta.

All’arrivo delle squadre di soccorso, entrambi hanno continuato a collaborare alle operazioni, contribuendo allo spegnimento del rogo e all’estrazione del giovane rimasto intrappolato nell’abitacolo. Nello schianto persero la vita Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli, 77 e 69 anni, coppia di Castelli Calepio.

Il loro intervento è stato riconosciuto nell’ambito della cerimonia organizzata a Palazzo Lombardia, promossa dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, intende valorizzare gli atti di coraggio e la dedizione di chi ogni giorno opera sulle strade per garantire la sicurezza e soccorrere le persone in difficoltà.