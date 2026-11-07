Bergamo|
“Rossosolo Live”, al Piazzale degli Alpini concerto di Giorgio Canali
Appuntamento giovedì 19 novembre
Giovedì 19 novembre, sul palco di NXT Bergamo, a Piazzale degli Alpini, Giorgio Canali porta “Rossosolo Live”: un concerto essenziale, chitarra e voce, che ripercorre quarant’anni di rock italiano attraverso canzoni graffianti, parole dirette e sonorità senza compromessi.
Musicista, tecnico del suono e produttore, Canali ha attraversato alcune delle esperienze più libere e sperimentali della musica italiana: dal punk romagnolo a Beau Geste, Timoria e CCCP, fino a CSI, PGR, Post CSI e Noir Désir. Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato ad alcuni importanti dischi di Verdena, Le luci della centrale elettrica, Bugo, Marlene Kuntz, Tre allegri ragazzi morti e The Zen Circus.
Una figura di riferimento del rock italiano, capace di trasformare la disillusione in musica e di mantenere intatta, dopo quarant’anni, la propria attitudine indipendente.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria