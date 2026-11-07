“Rossosolo Live”, al Piazzale degli Alpini concerto di Giorgio Canali

Musicista, tecnico del suono e produttore, Canali ha attraversato alcune delle esperienze più libere e sperimentali della musica italiana: dal punk romagnolo a Beau Geste, Timoria e CCCP, fino a CSI, PGR, Post CSI e Noir Désir. Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato ad alcuni importanti dischi di Verdena, Le luci della centrale elettrica, Bugo, Marlene Kuntz, Tre allegri ragazzi morti e The Zen Circus.