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“Rossosolo Live”, al Piazzale degli Alpini concerto di Giorgio Canali

7 novembre 2026 | 10:11
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di Redazione

Redazione

“Rossosolo Live”, al Piazzale degli Alpini concerto di Giorgio Canali

Appuntamento giovedì 19 novembre

Giovedì 19 novembre, sul palco di NXT Bergamo, a Piazzale degli Alpini, Giorgio Canali porta “Rossosolo Live”: un concerto essenziale, chitarra e voce, che ripercorre quarant’anni di rock italiano attraverso canzoni graffianti, parole dirette e sonorità senza compromessi.

Musicista, tecnico del suono e produttore, Canali ha attraversato alcune delle esperienze più libere e sperimentali della musica italiana: dal punk romagnolo a Beau Geste, Timoria e CCCP, fino a CSI, PGR, Post CSI e Noir Désir. Nel corso della sua carriera ha inoltre lavorato ad alcuni importanti dischi di Verdena, Le luci della centrale elettrica, Bugo, Marlene Kuntz, Tre allegri ragazzi morti e The Zen Circus.

Una figura di riferimento del rock italiano, capace di trasformare la disillusione in musica e di mantenere intatta, dopo quarant’anni, la propria attitudine indipendente.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

 