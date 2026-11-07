Protesta sulla gru alla scuola Scuri, Tentorio (FdI) chiede chiarimenti su lavori e tempi di consegna

Bergamo. La protesta dei piastrellisti saliti sulla gru nel cantiere della scuola Scuri arriva anche in Consiglio comunale. Sabato 7 novembre la consigliera di Fratelli d’Italia Ida Tentorio ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle possibili conseguenze della vicenda sui tempi di consegna del nuovo edificio scolastico e sulla gestione dei lavori.

Venerdì mattina, 6 novembre, tre piastrellisti, dipendenti di una ditta in subappalto incaricata della pavimentazione, sono saliti su una gru per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Nel corso della giornata un quarto collega li aveva raggiunti: i lavoratori sono rimasti in quota fino alle 18, quando sono scesi dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine e i soccorritori.

Una vicenda che si aggiunge alle difficoltà accumulate dal cantiere di via dei Galliari, già segnato da ritardi e interruzioni. Il Comune, intervenuto con una nota dopo la protesta, ha confermato di essere in regola con i pagamenti all’impresa affidataria, spiegando di aver emesso nove Stati di avanzamento lavori e di essere pronto a procedere con il decimo una volta ricevuta la documentazione relativa ai pagamenti dei subappaltatori. L’amministrazione ha inoltre manifestato “forte insoddisfazione” per la gestione del cantiere da parte dell’impresa, riservandosi di valutare anche interventi sostitutivi per completare le opere.

Tentorio ricorda di aver già presentato due interrogazioni sulla vicenda, entrambe rimaste, secondo quanto riferisce, senza risposta: la prima il 18 maggio, la seconda il 2 settembre. In particolare, la consigliera torna sulle rassicurazioni arrivate da Palazzo Frizzoni durante l’estate, quando l’obiettivo dichiarato era consentire il rientro degli alunni nella nuova scuola con l’avvio dell’anno scolastico.

A inizio agosto l’amministrazione aveva confermato la consegna dell’edificio nei primi giorni di settembre, ma a fine mese, durante uno dei sopralluoghi, era emersa l’impossibilità di completare gli interventi nei tempi previsti. Il 2 settembre il Comune aveva quindi comunicato alle famiglie il trasferimento temporaneo degli alunni nella sede dell’ex scuola Cavezzali, in via Bellini, con un servizio navetta gratuito.