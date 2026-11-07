Neodecortech, utile più che raddoppiato nei primi nove mesi del 2026: in crescita anche la redditività

Filago. Cresce la redditività di Neodecortech, che archivia i primi nove mesi del 2026 con un utile netto più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un indebitamento finanziario in diminuzione. Il consiglio di amministrazione della società, con sede a Filago e attiva nella produzione di superfici decorative per pannelli e pavimenti destinati al settore dell’interior design, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre.

Il risultato netto raggiunge i 10,6 milioni di euro, in aumento del 102,4% rispetto ai 5,2 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025. In crescita anche l’Ebitda, che si attesta a 19,8 milioni di euro, con un incremento del 25,7% rispetto ai 15,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Il margine sui ricavi sale così all’14,1%, contro l’11,4% del 2025.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 139,8 milioni di euro, in aumento dell’1,1% rispetto ai 138,3 milioni del periodo di confronto. Sul risultato ha inciso anche l’ingresso nel gruppo di Lamitex, acquisita nel novembre 2025, che ha contribuito con 10,4 milioni di euro di ricavi. Positivo anche l’andamento delle vendite della stessa Neodecortech, cresciute di 2,5 milioni.

Il confronto con il 2025 risente invece del fermo temporaneo dell’attività di Bio Energia Guarcino (BEG), riattivata il 20 febbraio 2026 dopo l’emanazione del cosiddetto decreto bollette. La sospensione ha comportato una riduzione dei ricavi per 9,6 milioni di euro. Considerando anche Lamitex per l’intero periodo di confronto, il fatturato risulta pari a 139,8 milioni, contro i 148 milioni del 2025.

Sul fronte dei mercati, i ricavi delle divisioni Carta Decorativa Stampata e Carta Decorativa sono stati sostenuti soprattutto dalla crescita dei volumi. Nei primi nove mesi dell’anno le vendite sono aumentate in Italia (+12,7%), nel resto d’Europa (+4,6%), in Asia (+59,9%) e in Medio Oriente (+177,1%). In flessione, invece, il mercato americano.

A sostenere la redditività hanno contribuito soprattutto i risultati delle divisioni Carta Decorativa e Carta Decorativa Stampata, insieme al miglioramento del mix di vendita e alle attività di efficientamento. È diminuito anche il peso delle materie prime sui ricavi, passato dal 63% al 56,4%, grazie anche a una gestione più mirata degli approvvigionamenti, all’impiego crescente di materiali riciclati e all’ottimizzazione delle scorte di magazzino.

Migliora anche la posizione finanziaria del gruppo. L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre si attesta a 23,1 milioni di euro, in calo di 7,9 milioni rispetto ai 30,9 milioni registrati alla fine del 2025. La riduzione è ancora più significativa se confrontata con settembre 2025, quando il dato era superiore di 11,7 milioni. Il patrimonio netto consolidato raggiunge invece i 96,4 milioni di euro.

“I risultati dei primi nove mesi del 2026 sono molto positivi e confermano la solidità del modello industriale integrato del Gruppo e la nostra capacità di creare valore anche in un contesto caratterizzato da persistente volatilità geopolitica e macroeconomica – commenta Luigi Cologni, amministratore delegato di Neodecortech -. La forte crescita della redditività, accompagnata dal miglioramento della posizione finanziaria netta, riflette i benefici della diversificazione del business e delle azioni intraprese sul fronte dell’efficienza operativa, della gestione degli approvvigionamenti e dello sviluppo commerciale”.