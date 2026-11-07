Lega, congelati i congressi provinciali: a Bergamo Sala resta in sella fino al 2027

Al centro Fabrizio Sala, segretario provinciale della Lega e sindaco di Telgate

Il Consiglio federale accoglie la proposta del ministro Calderoli e congela le assise territoriali per evitare divisioni nel partito. In provincia i salviniani sarebbero in minoranza

Bergamo. Sospeso e rinviato, come tutti gli altri in Italia, il congresso provinciale della Lega bergamasca. Con ogni probabilità, le assise non si terranno prima delle elezioni Politiche del 2027. La proposta di congelare gli appuntamenti congressuali è arrivata dal ministro per gli Affari regionali, il bergamasco Roberto Calderoli, durante il Consiglio federale di giovedì 5 novembre in via Bellerio. A Bergamo, come a Brescia, il congresso era in programma per il 22 novembre.

Unica eccezione è Varese, dove le assise erano fissate per sabato 7 novembre: sarebbe stato difficile, se non impossibile, sconvocarle a poche ore dall’appuntamento. Il segretario federale Matteo Salvini ha motivato la decisione con la necessità di evitare divisioni tra sostenitori e oppositori della sua leadership, in una fase in cui il partito deve ritrovare compattezza per recuperare i consensi persi a livello nazionale. I militanti, dunque, non potranno esprimersi sulla guida provinciale prima delle Politiche. Nella migliore delle ipotesi, il congresso potrebbe slittare alla fine dell’estate 2027, lasciando ancora a lungo in carica segretari già in regime di proroga da un anno, come il bergamasco Fabrizio Sala, sindaco di Telgate.

C’è però anche una lettura diversa, che circola negli ambienti del partito ed è stata rilanciata dal Corriere della Sera. Dopo aver superato la prova congressuale, Salvini non vorrebbe correre il rischio di vedere sconfitti sui territori i candidati a lui fedeli. A Bergamo, per esempio, i salviniani sarebbero in minoranza. Meglio, quindi, lasciare al proprio posto segretari uscenti non allineati piuttosto che portare alla luce, attraverso il voto degli iscritti, rapporti di forza poco favorevoli al leader.