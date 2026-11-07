La guerra dei dati, Fumagalli a Bergamo: “Li produciamo noi, ma per le piattaforme sono gratis”

L’ex parlamentare ed esperto di cybersicurezza ha presentato il suo libro alla sala Galmozzi: “La trasformazione digitale cambia la società, ma ne siamo ancora poco consapevoli”

Bergamo. Bot, algoritmi, piattaforme, link, software, drive, learning machine. Più che «navigare» in questa nuova dimensione, a volte si ha la sensazione di “naufragare”. E non succede soltanto a chi non è nativo digitale: la trasformazione tecnologica riguarda ormai ogni generazione e attraversa sempre più aspetti della vita quotidiana.

“L’idea di scrivere il libro nasce proprio dalla consapevolezza che, rispetto a questo tema, le persone sanno ancora poco – spiega Sergio Fumagalli, fisico, ex parlamentare ed esperto di cybersicurezza, autore di “La guerra dei dati. Il grande saccheggio digitale e il futuro delle democrazie” –. Da qualche anno è in atto una trasformazione digitale che ci coinvolge tutti: dai bambini che usano il telefonino al ristorante, mentre sono a tavola con i genitori, agli anziani che devono imparare a utilizzare lo Spid. È una trasformazione che non riguarda solamente la tecnologia in senso stretto, ma travolge anche la struttura della società, delle relazioni e la percezione che abbiamo di noi stessi”.

Il volume, edito da bookabook e disponibile in libreria e negli store digitali, è stato presentato giovedì 5 novembre nella sala Ferruccio Galmozzi di via Tasso. A dialogare con l’autore, nel corso dell’incontro, sono stati Francesco D’Aguì, Simone Nervi e Marta Rodeschini.

“Sentirsi privi di competenze rispetto a qualcosa che, in ogni caso, ci travolge e ci cambia è un gap che va colmato – sottolinea Fumagalli -. Senza questa consapevolezza diventa difficile prendere decisioni, capire come comportarsi e chiedere a chi di dovere di intervenire in determinate situazioni. Per questo ho voluto scrivere un libro accessibile, che si potesse leggere agilmente”.

Non un manuale tecnico né un saggio specialistico, ma un testo che chiama in causa le responsabilità di ciascuno, a partire da quelle della classe politica, invitata ad affrontare il tema e a promuovere una maggiore consapevolezza nella comunità.

Il libro, volutamente, non si concentra sull’intelligenza artificiale, ma su ciò che la alimenta e ne rende possibile il funzionamento: i dati. La loro natura, il loro valore e i rischi legati al loro utilizzo sono al centro della riflessione di Fumagalli, che prova anche a formulare proposte concrete per aprire un dibattito. Un confronto che, come osserva Rodeschini, deve coinvolgere innanzitutto gli utenti: siamo tutti produttori quotidiani di dati, anche se in misura diversa. Ma il dialogo deve allargarsi anche alla politica, secondo Fumagalli, che «abdicando a un proprio dovere, se ne occupa troppo poco».