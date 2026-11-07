Il ‘Tabiòt’ saluta Bonate Sopra e lascia in eredità la “Carta del paesaggio”

Dopo quattro mesi di iniziative al parco del Dordo, cittadini, associazioni e amministratori firmano un patto condiviso per la tutela e la valorizzazione del territorio dell’Isola bergamasca

Bonate Sopra. Un impegno condiviso per la tutela del territorio, la valorizzazione degli spazi aperti e la salvaguardia del paesaggio come bene comune. È stata firmata nella mattinata di sabato 7 novembre a Bonate Sopra la “Carta del paesaggio” dell’Isola bergamasca, un documento sottoscritto da cittadini, associazioni e amministratori che hanno partecipato al progetto Paesaggi Prossimi.

La firma segna la conclusione dell’esperienza del Tabiòt, l’installazione di land art realizzata dai giovani di Paesaggi Prossimi e collocata per quattro mesi nel parco del Dordo. Durante questo periodo, la struttura ha ospitato un calendario di iniziative culturali, musicali, aggregative e di approfondimento dedicate ai temi del paesaggio, coinvolgendo diversi soggetti del territorio dell’Isola.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la cooperativa Aeris e il Comune di Bonate Sopra, con il sostegno della Fondazione Comunità Bergamasca. Il Tabiòt, conclusa la sua permanenza nel parco del Dordo, sarà ora messo a disposizione di altri Comuni, così da poter proseguire il percorso di sensibilizzazione e partecipazione anche in altri luoghi.

L’eredità dell’iniziativa è però soprattutto nella Carta del paesaggio, che parte da un principio: “Il paesaggio ci precede, ci circonda e lo custodiamo per chi verrà dopo di noi”. Un patrimonio che, secondo il documento, non conosce confini amministrativi e la cui tutela richiede quindi uno sguardo condiviso tra chi vive il territorio, lo amministra e lo trasforma.

La Carta riconosce il paesaggio come una risorsa preziosa e finita, sottolineando il legame tra consumo di suolo, salvaguardia degli spazi agricoli e naturali, equilibrio ambientale e benessere delle comunità. “Ogni porzione di suolo consumata è una porzione di paesaggio in meno”, si legge nel testo, che richiama anche il valore identitario del territorio, capace di raccontare la storia e il carattere delle comunità che lo abitano.

“Il nostro impegno per la tutela del territorio e la conversione ecologica continua con la collaborazione sovracomunale all’interno del progetto Comunità Mosaico, con l’adesione al Parco dei Colli di Bergamo e dentro una dimensione europea con il progetto finanziato da Erasmus+ “EcoPlay Europe””, dichiara il sindaco di Bonate Sopra, Matteo Rossi.

Il progetto europeo, realizzato anche grazie al servizio Europa della Provincia di Bergamo, sarà lanciato nei prossimi giorni. “Interpretiamo in questo modo l’Europa dei territori che si impegna per la conversione ecologica con il pieno protagonismo delle giovani generazioni”, aggiunge il primo cittadino.