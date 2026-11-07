Il Donizetti Opera 2026 debutta con “L’esule di Roma”: l’opera che conquistò l’Europa

Bergamo. Sarà L’esule di Roma ad aprire il Donizetti Opera 2026. Il melodramma eroico in due atti composto da Gaetano Donizetti su libretto di Domenico Gilardoni andrà in scena venerdì 13 novembre alle 20 al Teatro Donizetti, riportando sul palcoscenico una delle opere che contribuirono a far conoscere il compositore bergamasco in tutta Europa.

Presentata per la prima volta al Teatro di San Carlo di Napoli il 1° gennaio 1828, l’opera torna a Bergamo nell’edizione critica curata da Roger Parker e Ian Schofield per Casa Ricordi, frutto della collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti. La recita inaugurale sarà dedicata alla memoria di Antonino Fogliani, direttore d’orchestra al quale era stata inizialmente affidata la produzione e scomparso improvvisamente alla fine dello scorso agosto.

A dirigere l’Orchestra Donizetti Opera sarà Fabrizio Maria Carminati, bergamasco e interprete di riferimento del repertorio belcantistico, oggi direttore artistico del Teatro Massimo Bellini di Catania. Per lui si tratta di un ritorno al Teatro Donizetti, dove aveva ricoperto l’incarico di direttore artistico dal 2000 al 2004. Alla guida del Coro dell’Accademia Teatro alla Scala, preparato da Salvo Sgrò, porterà in scena il sedicesimo titolo donizettiano della sua carriera.

La regia è affidata alla tedesca Katharina Thoma, al debutto in Italia dopo le esperienze nei principali teatri europei, tra cui la Royal Opera House di Londra e Glyndebourne. Le scene sono firmate da Devin McDonough, i costumi da Irina Bartels, le luci da Fiammetta Baldiserri e i video da Luca Scarzella.

Nel cast spicca il basso-baritono Luca Pisaroni, alla sua prima esibizione a Bergamo, nel ruolo del senatore Murena. Al suo fianco il soprano Lidia Fridman interpreta Argelia, mentre il tenore Sergey Romanovsky veste i panni di Settimio. Marcelo Solís, allievo della Bottega Donizetti, sarà il generale Publio. Completano il cast Vittoria Vimercati nel ruolo di Leontina e Matteo Mollica in quelli di Lucio e Fulvio.

L’opera che consacrò Donizetti negli anni Venti

Quando compose L’esule di Roma, Donizetti aveva poco più di trent’anni e lavorava soprattutto per i teatri napoletani, collaborando frequentemente con il librettista Domenico Gilardoni. Il soggetto deriva dal dramma Il proscritto romano di Luigi Marchionni, a sua volta ispirato a un melodramma francese di Louis-Charles Caigniez sulla leggenda di Androclo e del leone riconoscente.

Il successo fu immediato. Nell’estate del 1828 l’opera arrivò alla Scala di Milano e, nel giro di sei anni, venne rappresentata in oltre trenta città italiane, oltre a raggiungere Londra, Vienna e Madrid. Un risultato che la rese il lavoro più fortunato di Donizetti negli anni Venti, prima dei grandi successi del decennio successivo, da Anna Bolena a Lucrezia Borgia e Lucia di Lammermoor. Anche Bergamo accolse il melodramma: nel 1840 fu rappresentato al Teatro Riccardi, occasione per la quale il compositore scrisse una nuova aria per il personaggio di Settimio, inserita nell’edizione proposta dal festival.

Secondo il musicologo Roger Parker, l’opera permette di rileggere una fase spesso sottovalutata della produzione donizettiana. “Se presentata con sensibilità, si rivela nientemeno che un momento decisivo nello sviluppo del compositore: un’opera che gli procurò un nuovo pubblico, in Italia e oltre; ma che accolse anche nuove forme attraverso cui incanalare l’espressività vocale, giocando con i limiti del genere e incoraggiando Donizetti nel suo interminabile percorso di rinnovamento compositivo”, osserva Parker.

Una storia di potere, tradimento e redenzione

La vicenda è ambientata nella Roma dell’imperatore Tiberio. Il generale Publio torna vittorioso dalla guerra contro i Sarmati e il senatore Murena gli ha promesso in sposa la figlia Argelia. La giovane, però, ama ancora Settimio, tribuno costretto all’esilio dopo una condanna ingiusta alla quale lo stesso Murena ha contribuito, cedendo alle pressioni di Seiano, consigliere dell’imperatore.

Rientrato segretamente a Roma, Settimio viene riconosciuto e arrestato. Pur di non compromettere il padre della donna che ama, decide di non rivelare il tradimento e accetta di affrontare la condanna a morte nell’arena. Intanto Murena, tormentato dal rimorso, sprofonda nel delirio e decide di confessare all’imperatore le proprie responsabilità. La vicenda si risolve con un colpo di scena: il leone destinato a sbranare Settimio riconosce nell’uomo colui che in passato gli aveva curato una zampa ferita e lo risparmia. Di fronte al prodigio, Tiberio concede la grazia al giovane e a Murena, che ha finalmente denunciato le trame di Seiano.

La nuova produzione propone una lettura che guarda oltre l’ambientazione storica, concentrandosi sui meccanismi del potere e sulle dinamiche dei regimi autoritari. “Con lo scenografo Devin McDonough abbiamo pensato a una sede del potere astratta”, spiega la regista Katharina Thoma. L’allestimento richiama l’imponenza dell’architettura imperiale romana attraverso colonne, linee visive e strutture di tessuto che, grazie al disegno delle luci, possono diventare trasparenti. Un’immagine che richiama una Roma attraversata da informatori e sorveglianza.

Anche i costumi contemporanei contribuiscono a rendere attuali i conflitti raccontati nell’opera. Al centro della lettura di Thoma c’è soprattutto Murena, un uomo che non viene considerato una semplice vittima del potere, ma qualcuno che ha compiuto scelte precise, arrivando a compromettere la felicità della figlia e di Settimio. Un personaggio diviso tra responsabilità, rimorso e sentimenti paterni.

Per Carminati, invece, il ritorno a Bergamo sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Fogliani. “Porterò sul podio tutta l’amicizia e la stima che nutro per Antonino. Il mio intento principale sarà trasformare la tristezza per la chiusura del cerchio in una grande attestazione di affetto nei suoi confronti”, ha dichiarato il direttore d’orchestra.

Dopo l’anteprima Under 30 di martedì 10 novembre alle 17, L’esule di Roma sarà in scena venerdì 13 novembre alle 20, sabato 21 novembre alle 20 e domenica 29 novembre alle 15.30 al Teatro Donizetti.