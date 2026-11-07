Il comandante Marco Murareto lascia il Monte Canto: dal 2027 guiderà il Corpo di Levanto

Carvico. Nuovo incarico in Liguria per Marco Murareto, comandante della Polizia Locale Intercomunale Monte Canto. Dal 1° gennaio 2027 si trasferirà a Levanto, in provincia di La Spezia, dove assumerà la guida del Corpo di Polizia Locale del Comune ligure. Murareto ha ottenuto il nuovo incarico superando una selezione pubblica di mobilità.

La decisione arriva al termine di una carriera trentennale al servizio delle comunità e delle istituzioni, gli ultimi sette anni trascorsi alla guida del Corpo Monte Canto, con sede a Carvico e al servizio anche dei Comuni di Sotto il Monte Giovanni XXIII e Villa d’Adda.

Il 5 novembre l’Amministrazione comunale di Sotto il Monte, guidata dal sindaco Denni Chiappa, ha espresso parere favorevole al trasferimento, dando avvio all’iter burocratico. La scelta, spiega il comandante, è legata anche a un progetto di vita familiare, condiviso dalla moglie e dai due figli, attualmente impegnati negli studi a Trento e Firenze.

“Sono stati anni intensi, complessi e ricchi di soddisfazioni – commenta Murareto -. Il mio ringraziamento più profondo va alle donne e agli uomini del Corpo di Polizia Locale Monte Canto che ho avuto l’onore di guidare in questi sette anni, ai cittadini e alle imprese del territorio: la loro fiducia, la costante collaborazione e il dialogo aperto sono stati la vera forza motrice del lavoro quotidiano”.

Tra i ricordi più significativi, il comandante ha citato gli anni trascorsi a Barzana, la partecipazione all’Accademia degli Ufficiali di Regione Lombardia e il lavoro durante la pandemia da Covid-19 a Sotto il Monte. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai colleghi delle altre Forze di Polizia, alle amministrazioni comunali, alle associazioni e agli organi di informazione locali.