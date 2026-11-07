Guerini nel finale regola la Reggiana 4-3: l’Atalanta U23 vince una sfida spettacolare a Caravaggio

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Caravaggio. L’Atalanta Under 23 torna subito alla vittoria e riscatta la sconfitta di Spezia, superando la Reggiana per 4-3 al termine di novanta minuti spettacolari allo stadio “Comunale”. Una prova di grande maturità e carattere per i ragazzi di Nicola Beati che, dopo essere andati sotto in avvio, ribaltano il punteggio con un primo tempo di altissima qualità, subiscono il ritorno e il pareggio dei granata a inizio ripresa, ma hanno la forza mentale di credere fino all’ultimo nei tre punti trovando il gol decisivo con Guerini. Il successo permette ai nerazzurri di rilanciarsi in zona playoff. Al minuto 25 della prima frazione, grande spavento per il giocatore della Reggiana Ponsi: il calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo in barella e a essere trasportato in ospedale a Treviglio per ulteriori accertamenti, ma fortunatamente è sempre rimasto cosciente.

Le due squadre partono subito forte e con grande aggressività, imponendo fin dai primissimi minuti ritmi elevati. Al 10’ è la Reggiana a sbloccare la partita: Portanova pesca con un lancio preciso in profondità Cavaliere che, inseritosi con i tempi giusti e favoritissimo da una disattenzione difensiva, si presenta a tu per tu con Anelli e lo supera con un diagonale ad incrociare sul secondo palo. Il gol incassato accende la reazione dei nerazzurri, che alzano il baricentro e dopo dieci minuti trovano la rete del pareggio: Zanaboni si avventa su un pallone vagante e batte Furlan con un potente mancino sul primo palo. L’Atalanta insiste e al 29’ va vicinissima al raddoppio: Steffanoni verticalizza per l’inserimento centrale di Levak, il quale supera il portiere in uscita ma vede la propria conclusione ribattuta provvidenzialmente in corner dalla difesa ospite. La pressione della Dea si concretizza tra il 37’ e il 42’ con uno spaventoso uno-due: prima Diao è lesto a risolvere una mischia furibonda in area piccola trafiggendo Furlan per il 2-1, poi lo stesso Diao si trasforma in “assistman” entrando in area dalla sinistra e mettendo in mezzo un rasoterra velenoso per Misitano, deviato sfortunatamente nella propria porta da Vallarelli. Allo scadere della prima frazione, però, la Reggiana riapre i giochi con Henry, che viene pescato sul secondo palo da una punizione di Portanova e da due passi non sbaglia per il gol del 3-2.

Nella ripresa i ritmi si mantengono alti e la Reggiana trova subito il gol del 3-3: al 49’ Portanova su punizione dai 25 metri segna uno splendido gol, sul quale Anelli appare leggermente in ritardo. Dopo il pareggio è la Reggiana a fare la partita cercando diverse volte la soluzione del cross per Henry e Cavaliere. Con il passare dei minuti, tuttavia, la squadra di Beati riprende coraggio e al 77’ sfiora il nuovo vantaggio: sulla corsia mancina Navarro si sovrappone con i tempi giusti e mette un pallone rasoterra al centro per Diao, la cui conclusione da ottima posizione finisce fuori di poco. La risposta della Reggiana non si fa attendere e arriva pochi istanti dopo con una gran conclusione al volo di Henry dal centro dell’area che sfiora il palo alla destra di Anelli. Nel momento di massimo equilibrio emerge la forza mentale dei padroni di casa che all’84’ trovano l’episodio vincente: Ghislandi scarica sulla destra per Guerini che resiste al contrasto di un avversario e scaglia un tiro-cross insidioso che inganna Furlan, infilandosi in rete per il definitivo 4-3. Inutili gli assalti finali della Reggiana nei minuti di recupero.

Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha commentato così la vittoria e il momento di forma del gruppo: “Questa partita fotografa benissimo chi siamo in questo momento. Nonostante lo svantaggio iniziale abbiamo preso in mano il pallino del gioco facendo quello che avevamo preparato, ma poi è emersa la parte che dobbiamo ancora smussare: sul 3-1 ci siamo accontentati e contro squadre importanti come la Reggiana l’ingenuità si paga. Il 3-3 a inizio ripresa poteva tagliarci le gambe; invece, i ragazzi sono stati lucidissimi nel riprendere il controllo del match. Siamo una “squadra di matti”, ma il trend delle prestazioni è in costante crescita: a differenza della gara passiva con il Ravenna, sia con lo Spezia sia oggi abbiamo provato a decidere il nostro futuro, mettendo in campo l’atteggiamento giusto al di là dei tre punti”.

Infine, un pensiero d’orgoglio rivolto alla prima squadra e in particolare alla notte europea di Javison Idele, fresco di debutto in Conference League contro il Kairat Almaty: “Vedere ragazzi dell’Under 23 ritagliarsi uno spazio simile è una soddisfazione enorme per tutto lo staff. L’obiettivo dell’Atalanta è proprio quello di accompagnare i giovani fino all’ultimo scalino: oltre a Idele, in panchina c’erano altri quattro ragazzi pronti a subentrare. Questo premia il lavoro quotidiano che stiamo portando avanti”.

Atalanta U23-Reggiana 4-3

Marcatori: 10’ Cavaliere, 20’ Zanaboni, 37’ Diao, 42’ autorete Vallarelli, 45+7’ Henry, 49’ Portanova, 84’ Guerini

Atalanta Under 23 (4-3-3): Anelli; Guerini, Isoa, Plaia, Simonetto (65’ Navarro); Steffanoni, Pounga, Levak (89’ Puljic); Diao (89’ Mencaraglia), Zanaboni (26’ Misitano), Manzoni (65’ Ghislandi). A disp Bertini, Zanchi, Misitano, Bonanomi, Baldo, Ghislandi, Bertolini, Bergonzi, Navarro, Puljić, Rinaldi, Pedretti, Mencaraglia. All. Beati

Reggiana (3-5-2): Furlan; Battistini, Quaranta, Bonetti; Rover (4’ Ponsi; 26’ Tripaldelli; 87’ Basili), Portanova, Jonsonn, Vallarelli, Libutti; Cavaliere, Henry (87’ Girma). A disp Borriello, Sorzi, Tripaldelli, Crisetig, Cavion, Basili, Ponsi, Marcon, Ledain, Girma, Ezinwa, Lepri. All. Tesser

Arbitro: Toro

Ammoniti: Battistini (80’), Navarro (82’) per gioco falloso

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 6’, st 3’