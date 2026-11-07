Gli scenari economici dopo la vittoria democratica alle Midterm: gridlock, AI, debiti e la Fed

Wall Street. Foto WikiCommons

Le elezioni di midterm americane si sono concluse con una netta vittoria dei Democratici, che hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso. Questa “blue wave”, con successi storici anche in Stati tradizionalmente repubblicani, è stata interpretata come un forte richiamo all’amministrazione Trump. I temi dominanti del voto sono stati il costo della vita, l’inflazione persistente e le conseguenze della guerra con l’Iran. Il risultato crea un governo diviso: Trump resta alla Casa Bianca fino al 2029, ma il Congresso democratico limiterà fortemente la sua capacità di far passare nuove leggi. Nei prossimi due anni lo scenario più probabile è quello del gridlock legislativo, con possibili indagini parlamentari, freni alla spesa e maggiore attenzione regolamentare su settori chiave come l’intelligenza artificiale. L’economia americana arriva a questo snodo con una crescita ancora robusta ma con tensioni inflazionistiche non risolte, alimentate anche dal conflitto energetico. Analizziamo dunque in dettaglio le implicazioni macroeconomiche e gli scenari per i mercati azionari e obbligazionari.

La settimana appena conclusa a Piazza Affari ha mostrato un andamento piuttosto differenziato tra i principali indici italiani. Il FTSE MIB ha chiuso la settimana con una performance dell’1,12% (+11,37% dall’inizio dell’anno), dopo un’apertura di settimana positiva e una forte accelerazione di mercoledì trainata soprattutto dalle banche. Il rialzo è stato sostenuto in particolare dai titoli bancari e da alcune blue chip, mentre pesavano le pressioni sui titoli legati all’intelligenza artificiale e all’energia, ancora influenzati dal contesto internazionale e dai timori di maggiore regolamentazione dopo le midterm americane.

Di tutt’altro tenore l’andamento del FTSE STAR, che chiude l’ottava con una modesta crescita delli 0,19% (-1,47% dall’inizio dell’anno). La debolezza è apparsa diffusa e legata sia al clima di avversione al rischio che ha caratterizzato parte delle sedute, sia alla minore liquidità e alla maggiore sensibilità di queste società alle oscillazioni macro e alle notizie settoriali.

Ancora più sottotono il FTSE Italia Growth che chiude la settimana con una perdita dello 0,65% (+7,82% dall’inizio dell’anno). L’indice del mercato delle PMI ha mostrato una certa fragilità tipica dei titoli a minore capitalizzazione in fasi di incertezza. La volatilità è rimasta elevata e gli scambi piuttosto selettivi, con poche storie societarie in grado di trainare l’intero listino.

Miglior titolo della settimana Amplifon (+8,61%) che ha recuperato con forza dopo il forte calo di fine ottobre, che aveva seguito i suoi conti, giudicati un po’ deludenti sulla crescita organica. La spinta principale è arrivata dai risultati di GN Hearing (la divisione che Amplifon sta acquisendo): crescita organica del 5% nel terzo trimestre e margini in netto miglioramento. Inoltre, il 6 novembre è arrivato l’ok definitivo della Commissione Europea all’acquisizione, che conferma il closing entro fine 2026. Questi due elementi hanno rassicurato il mercato sulla bontà dell’operazione e sul potenziale di integrazione.

Medaglia d’argento per Finecobank (+7,61%), che ha beneficiato di conti solidi (pubblicati a metà settimana) e del rally del settore bancario post-midterm americane. Nei primi nove mesi l’utile netto è salito del 10%, la raccolta netta ha raggiunto 13,1 miliardi (+39%) e ottobre ha segnato un record di nuovi clienti. La banca ha anche rivisto al ribasso le stime di costi e mostrato un buon controllo delle spese (anche grazie all’uso dell’AI). Il mercato ha apprezzato la qualità della crescita e la capacità di acquisire clienti in modo efficiente.

Terzo miglior titolo Lottomatica (+6,81%), che ha beneficiato dei positivi conti dei nove mesi dell’anno che hanno visto ricavi a 1,72 miliardi (+5%), EBITDA adjusted a 665 milioni (+8%) e guidance 2026 confermata nella parte alta della forchetta. Il motore principale è stato il canale online (+13% di ricavi e quota di mercato in crescita al 31,7%). Il mercato ha premiato la solidità del business digitale e la tenuta complessiva nonostante qualche pressione sul segmento fisico delle scommesse.

Peggior titolo della settimana Technoprobe (-15,43%) che ha subìto un doppio colpo. Il forte sell-off globale sui semiconduttori e sull’AI. Dopo le midterm americane (vittoria democratica) sono aumentati i timori di una maggiore regolamentazione su intelligenza artificiale e data center, che ha scatenato vendite pesanti su tutto il settore tech. Una notizia societaria negativa, mercoledì 4 novembre quando è stata annunciata la dimissione del CTO Joseph Parks (efficace dal 6 novembre). Il CEO Stefano Felici ha assunto ad interim il ruolo, ma il mercato ha reagito male a questa uscita improvvisa, accelerando le vendite.

Secondo peggior titoli STMicroelectronics (-11,01%) che è stata trascinata dal crollo del comparto semiconduttori/AI. Non ci sono state notizie negative specifiche sulla società (anzi, i conti recenti erano stati positivi e alcuni broker hanno confermato giudizi favorevoli). Il titolo ha semplicemente pagato l’esposizione elevata al tema AI e data center. Gli investitori hanno preso profitto e ridotto il rischio su tutto il settore dopo i timori di un rallentamento degli investimenti tecnologici negli Stati Uniti.

Terzo peggior titolo Avio (-9,77%). Il titolo aerospaziale/difesa ha sofferto per la debolezza generalizzata del settore defense. Dopo le midterm americane e in scia a notizie negative su alcuni peer europei, gli investitori hanno ridotto l’esposizione sui titoli della difesa. Avio non ha avuto catalizzatori negativi propri rilevanti questa settimana, ma è stata coinvolta nella rotazione settoriale e nel clima di avversione al rischio che ha colpito i titoli più ciclici e legati alla spesa militare.

Le elezioni di midterm americane del 3 novembre scorso si sono concluse con una netta affermazione dei Democratici, che hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso. Vittorie storiche in Stati tradizionalmente repubblicani come Texas, Kansas, South Carolina, Iowa e Ohio hanno trasformato il voto in una vera e propria “blue wave”, interpretata come un forte richiamo all’amministrazione di Trump. I temi dominanti nelle exit poll e nelle analisi post-voto sono stati il costo della vita elevato, l’inflazione persistente e le conseguenze della guerra con l’Iran.

Questo esito crea un governo diviso. Trump resta alla Casa Bianca fino al 2029, ma il Congresso democratico limiterà fortemente la sua capacità di far passare nuove leggi. Nei prossimi due anni lo scenario più probabile è quello del gridlock legislativo, con possibili indagini parlamentari, freni alla spesa e una maggiore attenzione regolamentare su settori chiave come l’intelligenza artificiale. Analizziamo dunque in dettaglio le implicazioni macroeconomiche e gli scenari per i mercati azionari e obbligazionari.

Il contesto economico di partenza

L’economia americana arriva alle midterm in una fase di crescita ancora robusta ma con tensioni inflazionistiche non risolte. Il PIL del terzo trimestre 2026 è cresciuto a un ritmo annualizzato del 3,4%, trainato da consumi forti e da investimenti in attrezzature (soprattutto legati all’AI), con le vendite finali private interne in aumento di quasi il 5%. Il mercato del lavoro resta solido, con disoccupazione intorno al 4,2%.

L’inflazione, tuttavia, resta al di sopra del target del 2% della Fed, con l’indice PCE (preferito dalla Fed) che ha toccato il 3,6% a settembre (3,7% in CPI headline), spinto in misura importante dai prezzi energetici legati al conflitto con l’Iran. La guerra, iniziata con attacchi congiunti USA-Israele all’inizio del 2026 e proseguita con blockade e interruzioni nello Stretto di Hormuz, ha tenuto elevati i prezzi di benzina e diesel (con aumenti significativi rispetto ai livelli pre-conflitto) e ha alimentato pressioni secondarie. La Fed, guidata da Warsh, ha lasciato i tassi fermi nell’intervallo 3,75% – 4,00% a fine ottobre, dopo un rialzo di 25 punti base a settembre, e ha descritto l’economia come “forte” pur riconoscendo che l’inflazione resta elevata. I mercati prezzano ora alte probabilità di un nuovo rialzo a dicembre.

Il deficit federale resta ampio (intorno al 6% del PIL in alcuni scenari recenti) e il debito pubblico ha superato i 40 mila miliardi di dollari, avvicinandosi al tetto del debito di 41,1 mila miliardi fissato nel 2025. Il prossimo scontro sul debt ceiling è atteso tra la primavera e l’estate del 2027.

Reazione immediata dei mercati

La reazione notturna e del giorno successivo alle elezioni è stata volatile ma non catastrofica. I futures azionari USA sono scesi anche del 2% (con il Nasdaq più colpito), in particolare i titoli legati all’AI e alle big tech, per timori di maggiore regolamentazione. Tesla e SpaceX hanno registrato cali più marcati. I titoli di Stato americani hanno invece guadagnato terreno. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di alcuni punti base, attestandosi intorno al 4,90 – 4,92%, mentre il dollaro si è indebolito e l’oro è salito. Successivamente i futures azionari hanno recuperato terreno, chiudendo in territorio positivo o vicino alla parità in Europa e Asia.

Questa dinamica riflette due letture opposte. Da un lato il rischio di freno alla crescita (meno stimolo fiscale e più regole sull’AI), dall’altro il sollievo per un minor rischio di ulteriore allargamento del deficit.

Scenari macroeconomici principali

Gridlock e politica fiscale più restrittiva

Con i Democratici al controllo di Camera e Senato, le grandi manovre di stimolo volute da Trump (ulteriori tagli fiscali, dividendi una tantum o pacchetti settoriali) diventano molto più difficili da approvare. Il Congresso democratico potrà invece spingere su indagini, oversight e possibili aumenti di spesa sociale o sanitaria, ma dovrà confrontarsi con il veto presidenziale. Il risultato netto più probabile è una moderazione della politica fiscale espansiva rispetto allo scenario di pieno controllo repubblicano. Questo riduce le pressioni al rialzo sui deficit di medio termine e sostiene i titoli di Stato. Allo stesso tempo, lo scontro sul tetto del debito nel 2027 rischia di generare volatilità e, nei casi estremi, di ritardare pagamenti o di forzare tagli.

Inflazione, energia e Fed

L’inflazione resta il nodo centrale. La guerra con l’Iran continua a influenzare i prezzi energetici e le catene di approvvigionamento. Un Congresso democratico potrebbe spingere per una maggiore diplomazia o per controlli più stretti sulle spese militari, ma la politica estera resta in larga parte prerogativa dell’esecutivo. Se i prezzi energetici si stabilizzano o scendono, l’inflazione potrebbe decelerare verso il 3% nel corso del 2027, permettendo alla Fed di interrompere o addirittura invertire il ciclo di rialzi. Al contrario, nuove escalation o un prolungamento delle interruzioni nello Stretto di Hormuz manterrebbero l’inflazione “sticky” e costringerebbero la banca centrale a restare restrittiva più a lungo. La crescita, ancora sostenuta dagli investimenti in AI e infrastrutture energetiche, dovrebbe restare positiva (intorno al 2 – 2,5% nel 2027 secondo diverse stime pre-elettorali), ma con rischi al ribasso se la regolamentazione frenasse i grandi investimenti tecnologici.

Regolamentazione e politica industriale

I Democratici hanno già segnalato l’intenzione di rafforzare i controlli su AI, big tech, crypto e concentrazione di mercato. Indagini parlamentari e possibili nuove regole su data center, privacy, concorrenza e impatto ambientale dell’AI potrebbero rallentare il boom di investimenti che ha sostenuto la crescita e i mercati nel 2025-2026. Allo stesso tempo, settori come le energie rinnovabili, la sanità e alcune infrastrutture potrebbero beneficiare di maggiore sostegno legislativo. La difesa, al contrario, rischia di vedere pressioni al ribasso sulle spese se il Congresso democratico cercasse di limitare gli impegni militari.

Mercato del lavoro e consumi

I consumi restano il motore principale. Con inflazione ancora elevata e tassi alti, le famiglie a reddito medio-basso continuano a sentirne il peso (uno dei fattori del voto). Politiche democratiche orientate a trasferimenti o a protezioni sociali potrebbero sostenere la domanda, ma solo se supereranno il veto presidenziale o se passeranno tramite budget reconciliation. Il rischio di un rallentamento dei consumi resta presente se l’inflazione non scende e se i tassi restano elevati.

Impatti sui mercati azionari

Storicamente, dopo le midterm l’S&P 500 tende a performare bene nei 12 mesi successivi, indipendentemente dal partito vincente, perché l’incertezza politica si riduce. Questo pattern potrebbe ripetersi, ma con sfumature importanti.

Tecnologia e AI. È il settore più esposto. Maggiore scrutinio regolamentare e possibili limiti agli investimenti in data center o all’uso di energia possono comprimere i multipli. I titoli che hanno guidato il rally degli ultimi anni (semiconductor, hyperscaler, società di software AI) rischiano di vedere un aumento della volatilità. Tuttavia, la domanda strutturale di AI rimane forte e molti analisti ritengono che eventuali correzioni possano essere un’opportunità di acquisto se gli utili restano solidi.

Difesa e energia tradizionale. Possibili pressioni se il Congresso cerca di contenere le spese militari o di accelerare la transizione energetica. Le società petrolifere e di difesa potrebbero sottoperformare in uno scenario di de-escalation.

Sanità, consumer staples e utility. Potenziali beneficiari di maggiore attenzione a temi sociali e di stabilizzazione dei tassi.

Small e mid-cap. Potrebbero soffrire di più in caso di crescita più lenta o di condizioni finanziarie più restrittive, mentre le large-cap di qualità (con bilanci solidi e pricing power) restano preferite.

Nel complesso, lo scenario base è di mercati azionari positivi ma con rotazione settoriale, che significa meno momentum puro sull’AI e più attenzione a qualità, dividendi e settori difensivi. Una correzione tecnica iniziale legata all’incertezza regolamentare non è da escludere, ma i fondamentali di utili (ancora sostenuti dalla produttività AI) dovrebbero limitare i ribassi strutturali.

Impatti sui mercati obbligazionari

I bond appaiono tra i principali vincitori relativi dello scenario di gridlock. Minori prospettive di stimolo fiscale aggressivo riducono le aspettative di emissione di Treasury e di pressioni al rialzo sui rendimenti di lungo termine. Il rendimento del 10 anni, già sceso dopo i risultati, potrebbe stabilizzarsi o scendere ulteriormente se l’inflazione decelererà e se la Fed interromperà i rialzi.

Treasury e duration. Posizionamenti a favore di duration più lunga diventano più interessanti in uno scenario di moderazione fiscale e di possibile soft landing. Tuttavia, il rischio di scontro sul debt ceiling nel 2027 e l’ampia offerta di titoli a breve e medio termine restano fattori di volatilità.

Corporate bond. Gli high-grade dovrebbero beneficiare di un ambiente di tassi più stabili, mentre gli high-yield restano sensibili al ciclo economico e al rischio di rallentamento.

Tassi reali e inflazione. Se l’energia si stabilizza, i TIPS e i bond nominali di lungo termine potrebbero performare bene. Un’inflazione più persistente, invece, manterrebbe i rendimenti reali elevati. Il dollaro, già indebolitosi sulla scia dei risultati, potrebbe restare sotto pressione se i differenziali di rendimento si ridurranno e se la crescita USA verrà rivista al ribasso rispetto alle attese di pieno controllo repubblicano.

Rischi e opportunità a 12-24 mesi

I rischi principali sono diversi e vanno da un’escalation ulteriore del conflitto con l’Iran (shock energetico e inflazionistico), scontro aspro sul debt ceiling con volatilità di mercato, over-regolamentazione dell’AI che freni gli investimenti e un’eventuale recessione se la Fed resterà troppo restrittiva. Le opportunità risiedono invece nella riduzione dell’incertezza politica (storicamente positiva per gli asset rischiosi), in un percorso più credibile di contenimento dei deficit e in una possibile rotazione verso settori sottovalutati.

La vittoria democratica alle midterm del 2026 inaugura una fase di governo diviso che limita le spinte espansive più aggressive e aumenta il peso della regolamentazione e dell’oversight. Sul piano macro, crescita moderata, inflazione ancora sopra target e politica monetaria cauta restano i driver dominanti. Sui mercati, i bond guadagnano appeal relativo grazie alle minori pressioni fiscali, mentre le azioni dovrebbero continuare a salire nel medio termine trainate dai cresciti utili, ma con maggiore selettività e con l’AI che passa da motore incontrastato a settore soggetto a maggiore scrutinio.

Gli investitori faranno bene a monitorare i dati di inflazione, le decisioni della Fed di dicembre e i primi segnali legislativi del nuovo Congresso, più che i titoli di giornale dei giorni dopo le elezioni. La storia insegna che i fondamentali economici finiscono quasi sempre per prevalere sulla politica di breve periodo. Come sempre, il vostro consulente finanziario è in grado di monitorare l’evolversi dello scenario macro economico e finanziario e reindirizzare il portafoglio verso il rischio/rendimento compatibile con il vostro orizzonte temporale.

Antonio Tognoli