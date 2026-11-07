Gli rubano la moto, due poliziotti la ritrovano il giorno dopo ricordandosi modello e targa

Bergamo. Gli hanno rubato la moto, ma nel giro di 24 ore è riuscito a riaverla grazie alla memoria di due poliziotti. Protagonisti della vicenda sono Cesare e Sebastiano, agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato cittadina, che hanno riconosciuto il veicolo rubato durante un controllo del territorio, ricordando i dettagli forniti dal proprietario la sera precedente.

Mercoledì 4 novembre i due poliziotti, mentre transitavano in via Rovelli, sono stati avvicinati da un giovane che aveva appena subito il furto della propria moto, sottratta poche ore prima al civico 24 della stessa strada. Il ragazzo aveva già presentato denuncia ai carabinieri e ha raccontato agli agenti quanto accaduto.

I due hanno ascoltato la sua testimonianza, memorizzando modello, targa e colore del motociclo. Hanno quindi avviato le ricerche nella zona, riuscendo a individuare, in un vicino campo sterrato, il bauletto della moto. Del veicolo, però, nessuna traccia.

La svolta è arrivata il giorno successivo. Durante una perlustrazione a piedi nel parcheggio sotterraneo di un supermercato cittadino, i due agenti hanno notato una moto bianca parcheggiata al di fuori degli stalli. Un dettaglio che non è passato inosservato: il ricordo della descrizione fornita dal giovane la sera prima ha permesso loro di riconoscere immediatamente il mezzo.