Furto da mezzo milione nella villa dell’ex Atalanta El Bilal Touré: il colpo mentre lui è in campo a Bergamo

Touré in campo durante Atalanta-Parma (3-0), lunedì 2 novembre. Foto Getty Images.

L’attaccante maliano, oggi al Parma, lunedì 2 novembre era impegnato nella partita contro la Dea, vinta 3-0 dagli emiliani. Rubati otto orologi di lusso, tra Rolex e Cartier, nella sua abitazione a Mariano

Bergamo. La trasferta a Bergamo si è conclusa con una vittoria sul campo, ma con una brutta sorpresa al rientro a casa. Mentre El Bilal Touré era impegnato con il Parma nella partita contro l’Atalanta, la sua villa è stata svaligiata dai ladri, che hanno portato via oggetti di valore per circa mezzo milione di euro.

Il furto sarebbe avvenuto nella serata di lunedì 2 novembre, proprio durante il match disputato alla New Balance Arena e vinto 3-0 dalla formazione emiliana. Touré, attaccante maliano che ha vestito la maglia nerazzurra, si trovava in campo con i compagni quando i malviventi sono entrati nella sua abitazione a Mariano, località alle porte di Parma.