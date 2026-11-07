Filosofi in azienda: al via la terza edizione del laboratorio “Filosofia e impresa”

Intelligenza artificiale, etica, leadership e rapporto tra generazioni: la filosofia entra nelle aziende grazie al laboratorio promosso dall’Università di Bergamo con Confindustria Bergamo e tre imprese del territorio. Gli studenti elaboreranno proposte concrete da presentare a marzo 202

Bergamo. Ha preso il via giovedì 5 novembre la terza edizione del laboratorio “Filosofia e Impresa – Competenze filosofiche per le organizzazioni”, promosso dall’Università degli studi di Bergamo, attraverso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, in collaborazione con Confindustria Bergamo e tre aziende del territorio: Itema Group, M.S.Ambrogio e Sangalli.

Avviato nel 2024, il laboratorio consolida un modello di collaborazione tra università e mondo imprenditoriale che mette in dialogo competenze umanistiche ed esigenze organizzative. Le tre imprese, che partecipano al progetto fin dalla prima edizione, contribuiscono alla definizione degli ambiti di lavoro, portando all’attenzione degli studenti situazioni e problematiche concrete da analizzare e affrontare attraverso gli strumenti del pensiero filosofico.

Al centro del percorso, temi di particolare attualità per le organizzazioni: l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e il rapporto con il lavoro umano, la trasmissione delle competenze tra generazioni, l’etica nelle decisioni, la leadership, la cultura aziendale e il work-life balance. In particolare, agli studenti sarà chiesto di confrontarsi con questioni quali la definizione di criteri condivisi per un utilizzo consapevole dell’IA, la valorizzazione del sapere tacito dei lavoratori più esperti, la gestione dei conflitti generazionali e il rapporto tra tempo di lavoro e qualità della vita.

Il laboratorio punta a valorizzare il contributo che le competenze filosofiche possono offrire anche in contesti professionali tradizionalmente associati ad ambiti economici, tecnici e manageriali. Il percorso si sviluppa intorno a quattro dimensioni: pensiero critico, creativo, relazionale ed etico, attraverso le quali gli studenti potranno sperimentare strumenti e pratiche utili ad analizzare problemi complessi, mettere in discussione presupposti e individuare prospettive alternative.

La metodologia è prevalentemente pratica: dopo un primo incontro in azienda, gli studenti lavoreranno su casi di studio e parteciperanno a momenti di confronto con i referenti delle imprese. Il percorso porterà alla progettazione di proposte operative, costruite a partire dalle necessità individuate insieme alle aziende e corredate dai relativi riferimenti teorici e metodologici. La presentazione dei progetti finali è prevista a marzo 2027.