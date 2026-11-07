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Feste per San Martino, spettacoli, fuochi, sagre e vino: il week-end in provincia

7 novembre 2026 | 06:27
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Feste per San Martino, spettacoli, fuochi, sagre e vino: il week-end in provincia

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 novembre

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera di San Martino ad Alzano Lombardo, la Festa di San Martino a Torre Boldone, l’Estate di San Martino a Clusone e la festa di San Martino (domenica) a Pontida, AgriFest a Ghisalba, la sagra del bollito misto a Monasterolo  Del Castello e la polenta taragna a Spirano.

Da annotare, inoltre, i fuochi alla Festa di San Leone a Cenate Sopra (domenica), lo spettacolo “Il Gobbo di Notre Dame… al di là dell’aldilà…” a Seriate, “Amore a Notre Dame” a Treviglio, il concerto della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia a Villa d’Almè, “Trevino” a Treviglio, “Sapori d’autunno” a Piazza Brembana, la festa del Ringraziamento a Palosco e altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 novembre.

ALZANO LOMBARDO

“L’arte fa (del) bene”, ad Alzano mostra del pittore Zaccaria Cremaschi

“Fiera di San Martino” ad Alzano: le date dell’edizione 2026

BARZANA

A Barzana concerto di Luciano Ravasio

BOTTANUCO

“Amìs a Teater” a Bottanuco: il programma dell’edizione 2026

CAPRIATE SAN GERVASIO

A Crespi d’Adda tributo a Miles Davis

CENATE SOPRA

“Festa di San Leone” a Cenate Sopra

Commedia dialettale a Cenate Sopra

CLUSONE

“Estate di San Martino”, a Clusone vino, cucina e musica

DALMINE

Castagnata a Brembo di Dalmine

GHISALBA

A Ghisalba due week-end con “AgriFest”

LALLIO

“Sagra Alpina novembrina” a Lallio: le date dell’edizione 2026

LOVERE

Mercato “Campagna Amica” a Lovere

MAPELLO

“I sabati della parola”, a Mapello incontri con don Patrizio Rota Scalabrini

A Mapello incontro e firmacopie con l’autore Giovanni Tosco

MONASTEROLO DEL CASTELLO

A Monasterolo torna la sagra del bollito misto

MORENGO

A Morengo nuova edizione della rassegna “Apri la porta, vieni a teatro”

NEMBRO

“Arte, sogno, nostalgia”, a Nembro mostra di Ezio Goggia

“Un concerto di lotta e memoria”, a Nembro arrivano i Cordigliera

Commedia dialettale al Modernissimo

A Nembro proiezione del film su Giulia Cecchettin: le date

PALOSCO

“Festa del Ringraziamento” a Palosco

PIAZZA BREMBANA

“I sapori d’autunno”, a Piazza Brembana week-end di gusto

PONTIDA

“Festa di San Martino”, a Pontida gusto e divertimento

RANZANICO

A Ranzanico tre domeniche con “Castagne non stop”

ROMANO DI LOMBARDIA

Commedia dialettale a Romano di Lombardia

SARNICO

“Concerto per San Martino” a Sarnico

SCANZOROSCIATE

A San Pantaleone canti e letture della Grande Guerra

SCHILPARIO

Skilparty alla regina dei Monti

SERIATE

Al Gavazzeni in scena “Il gobbo di Notre Dame… al di là dell’aldilà…”

SPIRANO

Sagra della polenta taragna a Spirano: le date dell’edizione 2026

STEZZANO

A Le Due Torri viaggio nel mondo dei dinosauri

TORRE BOLDONE

“Festa di San Martino” a Torre Boldone

TREVIGLIO

A Treviglio week-end fra vino e sapori

L’aperitivo cambia copione: primo meetup 107eLode a Treviglio

Al Revel serata dedicata al rock anni ’80 con i Fillmore East

“Amore a Notre Dame”, a Treviglio tra ossessione, desiderio e redenzione

Al Filodrammatici in scena “Procèss in Paradis”

VIGOLO

Gusto e tradizione: castagnata a Vigolo

VILLA D’ALME’

Al Serassi concerto della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia