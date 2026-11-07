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Feste per San Martino, spettacoli, fuochi, sagre e vino: il week-end in provincia
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 novembre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera di San Martino ad Alzano Lombardo, la Festa di San Martino a Torre Boldone, l’Estate di San Martino a Clusone e la festa di San Martino (domenica) a Pontida, AgriFest a Ghisalba, la sagra del bollito misto a Monasterolo Del Castello e la polenta taragna a Spirano.
Da annotare, inoltre, i fuochi alla Festa di San Leone a Cenate Sopra (domenica), lo spettacolo “Il Gobbo di Notre Dame… al di là dell’aldilà…” a Seriate, “Amore a Notre Dame” a Treviglio, il concerto della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia a Villa d’Almè, “Trevino” a Treviglio, “Sapori d’autunno” a Piazza Brembana, la festa del Ringraziamento a Palosco e altro ancora.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 novembre.
ALZANO LOMBARDO
BARZANA
BOTTANUCO
CAPRIATE SAN GERVASIO
CENATE SOPRA
CLUSONE
DALMINE
GHISALBA
LALLIO
LOVERE
MAPELLO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MORENGO
NEMBRO
PALOSCO
PIAZZA BREMBANA
PONTIDA
RANZANICO
ROMANO DI LOMBARDIA
SARNICO
SCANZOROSCIATE
SCHILPARIO
SERIATE
SPIRANO
STEZZANO
TORRE BOLDONE
TREVIGLIO
VIGOLO
VILLA D’ALME’