Feste per San Martino, spettacoli, fuochi, sagre e vino: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera di San Martino ad Alzano Lombardo, la Festa di San Martino a Torre Boldone, l’Estate di San Martino a Clusone e la festa di San Martino (domenica) a Pontida, AgriFest a Ghisalba, la sagra del bollito misto a Monasterolo Del Castello e la polenta taragna a Spirano.