“L’esorcismo di Fernanda S”: il rito e le testimonianze inedite nella nuova puntata di Bergamo Nera

Il 19 Luglio 1967 presso il Santuario della Stella, in Franciacorta, avvenne l’esorcismo di una giovane ragazza di Nembro.

In questa puntata ricostruiamo l’episodio partendo dall’autobiografia del sacerdote che si occupò del rito e da testimonianze audio inedite.

Ascolto sconsigliato a un pubblico sensibile.

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Il podcast Bergamo Nera

Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure della cronaca bergamasca. True crime, sì, ma anche e soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato il territorio.

Bergamo Nera sta registrando un sempre più crescente numero di ascolti e download e di questo ve ne siamo grati. Se qualcuno si fosse perso alcune puntate le può trovare qui di seguito: