Elezioni americane e “Campi larghi”

Dissoltosi il fumo dei mortaretti di festa, si può vedere più distintamente il nuovo panorama della politica americana. La sconfitta di Trump ha molte cause (il costo della vita, il diesel passato da 3 dollari a 7 dollari nel giro di un anno, l’inflazione reale al 10%, la persecuzione degli immigrati ispanici), ma una svetta su tutte: la trasformazione di un “regime populista” in un “regime per ricchi”. Gli elettori avevano preso sul serio le promesse di Trump sull’arrivo di una nuova età dell’oro: “vi farò tutti ricchi”. Il populismo di Trump e Vance è stato sepolto dalle proprie promesse. Ecco perché una parte dei Repubblicani ha votato i Democratici; non perché sia diventata improvvisamente progressista, tampoco “socialista”, ma perché è delusa. Uno tsunami, che è anche un “rebuke”, un rigetto e una resa dei conti.

Dentro questo “rebuke” si trova il Partito repubblicano. Si aprirà pertanto un bivio. Continuare a seguire Trump fino all’inevitabile sconfitta del 2028 o spaccarsi secondo due linee: Rubio, più vicino ai Repubblicani conservatori classici, o Vance, esponente oggi più riluttante del movimento Maga?

Più facile prevedere alcune conseguenze immediate. Il Congresso a maggioranza democratica si attaccherà come un cane arrabbiato alle terga di Trump, sia istituendo Commissioni speciali di inchiesta sia ricorrendo alla Magistratura ordinaria, per smontare e sanzionare il meccanismo predatorio che il Presidente ha innescato in questi due anni. Il cerchio magico dei tecno-miliardari si dissolverà, Thiel, Musk, Bezos smetteranno di finanziare le campagne elettorali dei repubblicani.

Possiamo noi Europei, circondati dal patto Trump-Putin, tirare un sospiro di sollievo per lo stato della democrazia americana, che più di un intellettuale americano ed europeo descriveva sull’orlo del collasso? Non sembra. Il voto anti-Trump non è stato un ripristino della tradizionale democrazia liberale. È stato prevalentemente un massiccio voto antisistema. Gli elettori repubblicani hanno votato i Democratici non perché siano diventati improvvisamente progressisti, tampoco “socialisti”, ma perché delusi. Delusi i Maga, delusi gli ispanici, delusi i giovani. Tutti scontenti. Il PD americano ha sconfitto Trump su una piattaforma elementare e perciò unificante: “No a Trump”. Ciascuna corrente ha portato il proprio rigagnolo al fiume comune. Ma all’ombra di quel NO sta, per un verso, il cambiamento massiccio della composizione demografica americana: gli ispanici, gli asiatici, i neri e i giovani; per l’altro verso, si sono affermate correnti culturali estranee e ostili al liberalismo classico occidentale a tre punte: conservatrice, centrista, di sinistra. Sono correnti anti-sistema: populismo, giustizialismo, “wokeism”, filo-islamismo, anti-israelismo. In quanto anti-sistema, possono stare tanto all’estrema destra quanto all’estrema sinistra. Ricondurle alla sintesi tradizionalmente “democratica” non sarà facile. Il Partito democratico americano è una specie di “Campo largo”, diviso in varie tendenze: Democratic Socialists, Progressives, Liberal, Moderates/New Democrats, Blue Dogs, che oggi sono messe sottosopra dall’ingresso di una nuova generazione di giovani e di donne. Ciò è forza e fragilità insieme. Il PD americano ha però tempo due anni.

Il “Campo largo”, che oggi esulta per la vittoria dei colleghi americani, quasi fosse la propria, si trova in condizioni più difficili. La sua struttura interna è quasi evanescente e perciò più difficilmente sintetizzabile. Solo il Pd ha dieci correnti. Cui vanno aggiunti M5S, AVS, +Europa, Renzi, Azione, PLD, e un pulviscolo di soggetti “di centro” aspiranti a qualche seggio. Ma l’aspetto fondamentale è la differenza ideologico-culturale rispetto ai Democratici americani: la componente “Liberal”, “Moderate/New Democrats”, è ultra minoritaria. Non passa giorno che il cosiddetto “liberismo” non sia oggetto di strali e condanne da parte di Elly Schlein. Le componenti massimaliste e populiste anti-sistema qui appaiono prevalenti.

Basterà, per vincere, fare appello al “NO a Meloni”, come se fosse un Trump in tailleur?