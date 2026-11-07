e-Brt, oltre 7mila passeggeri nei giorni feriali: a ottobre superati i 166mila

Il punto di Atb e Agenzia del Tpl in un incontro in Regione Lombardia. Le priorità: maggiore integrazione con treni e autobus e interoperabilità tariffaria

Bergamo. Oltre 166mila passeggeri nel mese di ottobre, con una media superiore ai 7mila utenti al giorno nei giorni feriali. Sono i numeri dell’e-Brt a quasi tre mesi dall’avvio del servizio. A fare il punto sull’andamento del collegamento tra Bergamo e Verdellino sono state Atb e l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, che hanno incontrato gli uffici competenti di Regione Lombardia per analizzare i risultati raggiunti e discutere le prospettive di sviluppo.

Nel dettaglio, il picco di utilizzo è stato registrato giovedì 22 ottobre, quando i passeggeri trasportati sono stati 7.536. Numeri che, secondo Atb e Agenzia Tpl, confermano la domanda di mobilità lungo l’asse interessato dal nuovo servizio e il suo contributo all’offerta di trasporto pubblico provinciale. Al traffico dell’e-Brt si aggiungono infatti gli utenti delle linee 51 e 52, che hanno sostituito la precedente linea 5 e trasportano mediamente oltre 1.250 passeggeri al giorno, oltre a quelli delle linee extraurbane 750, 751 e 752, che continuano a raggiungere Bergamo.

Durante il confronto in Regione sono emerse alcune direttrici di intervento per migliorare ulteriormente il servizio. In particolare, è stata sottolineata la necessità di coordinare maggiormente gli orari dell’e-Brt con quelli dei treni, soprattutto nelle fasce orarie di morbida, e di rafforzare i collegamenti con le linee urbane ed extraurbane in corrispondenza dei principali punti di interscambio, a Dalmine e Bergamo.

Un altro tema riguarda l’interoperabilità, anche dal punto di vista tariffario. L’obiettivo è rendere più semplice l’utilizzo dell’e-Brt negli spostamenti quotidiani di studenti, lavoratori e famiglie, favorendo l’integrazione con gli altri mezzi di trasporto. Nel corso dell’incontro è stata inoltre riconosciuta la specificità del servizio nel panorama regionale: per caratteristiche e modalità di esercizio, il sistema si avvicina maggiormente al trasporto ferroviario rispetto al tradizionale servizio su gomma, con caratteristiche analoghe al prodotto regionale R-Link.

Prosegue intanto il monitoraggio del collegamento in collaborazione con le amministrazioni e gli enti competenti. Sul fronte della circolazione cittadina, la conclusione progressiva di alcuni importanti cantieri sta contribuendo a migliorare le condizioni di mobilità, sia per il trasporto pubblico sia per quello privato. “Siamo costantemente impegnati nell’ascolto e nel miglioramento del servizio offerto ai cittadini – dichiara Liliana Donato, direttrice generale di Atb -. I dati di questi primi mesi confermano il ruolo che l’e-Brt sta assumendo nella rete dei trasporti della Provincia e della Regione”.