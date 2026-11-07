Djimsiti torna a Bergamo: “L’Atalanta è casa mia, guardo ancora tutte le partite”

Bergamo. Dieci anni, 334 presenze, 11 gol e una notte indimenticabile a Dublino, con la fascia da capitano al braccio e l’Europa League tra le mani. Berat Djimsiti è tornato a Bergamo, la città che lo ha accompagnato per una parte importante della sua carriera, prima del trasferimento la scorsa estate in Arabia Saudita.

Ai canali ufficiali del club, a bordo campo in occasione della gara di Conference contro il Kairat, il difensore albanese non ha nascosto l’emozione di ritrovare quello che per tanti anni è stato il suo ambiente. “Sicuramente mi fa piacere tornare qua – confida -. Questa è stata casa mia: ho vissuto tante cose belle, anche alcune meno belle, ma rimangono soprattutto i ricordi più belli che ho condiviso con i tifosi, i giocatori e tutta la gente che lavora per l’Atalanta”.

Tra i momenti che porterà sempre con sé ce ne sono soprattutto due: il debutto in Serie A proprio a Bergamo, quando aveva 22-23 anni, e la conquista dell’Europa League nel maggio 2024. “Quella vittoria rimarrà nella storia dell’Atalanta e sono fiero di aver partecipato a quel successo”, racconta.