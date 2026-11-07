Djimsiti torna a Bergamo: “L’Atalanta è casa mia, guardo ancora tutte le partite”
Il difensore albanese, passato in estate in Arabia Saudita, è tornato a salutare il mondo nerazzurro: “Ho vissuto dieci anni splendidi”
Bergamo. Dieci anni, 334 presenze, 11 gol e una notte indimenticabile a Dublino, con la fascia da capitano al braccio e l’Europa League tra le mani. Berat Djimsiti è tornato a Bergamo, la città che lo ha accompagnato per una parte importante della sua carriera, prima del trasferimento la scorsa estate in Arabia Saudita.
Ai canali ufficiali del club, a bordo campo in occasione della gara di Conference contro il Kairat, il difensore albanese non ha nascosto l’emozione di ritrovare quello che per tanti anni è stato il suo ambiente. “Sicuramente mi fa piacere tornare qua – confida -. Questa è stata casa mia: ho vissuto tante cose belle, anche alcune meno belle, ma rimangono soprattutto i ricordi più belli che ho condiviso con i tifosi, i giocatori e tutta la gente che lavora per l’Atalanta”.
Tra i momenti che porterà sempre con sé ce ne sono soprattutto due: il debutto in Serie A proprio a Bergamo, quando aveva 22-23 anni, e la conquista dell’Europa League nel maggio 2024. “Quella vittoria rimarrà nella storia dell’Atalanta e sono fiero di aver partecipato a quel successo”, racconta.
Un percorso lungo dieci anni, che lo ha visto diventare uno dei punti di riferimento della squadra, fino a indossare la fascia di capitano nella finale di Dublino. «”ono tantissime partite, se ci penso. Quando entri in questo stadio ti viene tutto in mente. Sono fiero di aver giocato tutte queste gare con questa maglia”. Il legame con Bergamo, del resto, non si è interrotto con la partenza. Djimsiti continua a seguire da vicino le vicende della squadra, anche da lontano: “Guardo sempre tutte le partite, sull’iPad o in televisione. Se sono in giro, in ritiro o in trasferta, cerco comunque di trovare il modo di vederle”.