“Diamonds”, pubblicato l’album d’esordio dei The Twinces, tra lirica, pop e rock

“Un materiale prezioso, brillante, che resiste nel tempo”. Così è il diamante, che ritorna, in forma metaforica, anche in “Diamonds”, album d’esordio dei The Twinces, pubblicato ufficialmente sulle varie piattaforme di streaming venerdì 30 ottobre. Un passo importante, quello dei giovani gemelli bergamaschi Gabriele e Raffaele Alborghetti, tenore e baritono, dopo i singoli “Love is Blue”, pubblicato a ottobre 2024, e il recente “Vedrai vedrai”, pubblicato lo scorso maggio. Un album di cover, adattate e rivisitate completamente nell’esplorazione di uno stile “crossover” che unisce la lirica al pop ed al rock.

“Brani speciali, che uniscono generazioni – commentano i due gemelli italiani-svizzeri-brasiliani – e che, con i quali, abbiamo un legame per così dire sentimentale. Sono brani che ci accompagnano già dalle nostre prime interpretazioni”. I gemelli Alborghetti, infatti, hanno debuttato già da giovanissimi con il primo gruppo The Twins, che li ha visti partecipare anche a programmi sulle reti televisive nazionali e tenere più di cento concerti in diverse città brasiliane ed italiane. Nel frattempo, lo studio al conservatorio musicale in Brasile dal 2014 al 2017, l’Accademia Centro Studi Musicali di Bergamo dal 2018 al 2019 e l’IMA (International Music Academy). Negli ultimi sei anni, infine, si sono dedicati al canto lirico con la prof.ssa Cortesi del Conservatorio Donizetti di Bergamo.

Adesso, il passo fondamentale con il primo album, prodotto da Pierpaolo Guerrini (sound-engineer e collaboratore di Andrea Bocelli) e registrato presso i suoi PPG Studios, con la presenza anche del chitarrista classico Carlo Corrieri.

Sette brani, tra cui i già citati “Love is Blue” di Andre Popp e “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco, che hanno fatto la storia della musica mondiale, riletti, con nuove armonie, dai The Twinces. Si passa infatti da “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel (il nuovo singolo con videoclip) a “Melodramma” di Andrea Bocelli, da “Cinema Paradiso (Se)” di Josh Groban a “Who Wants to Live Forever” dei Queen, fino a “Hallelujah” di Leonard Cohen. Brani di diverso stile, legati tra loro da arrangiamenti completamente rinnovati. “Brani speciali, che uniscono generazioni, interpretati nel nostro stile, il crossover, che unisce pop e lirica”, spiegano i giovani cantanti. Un lavoro che li ha impegnati per un paio d’anni, in parallelo ad una ricerca continua ed un lavoro proficuo su nuovi inediti, che stanno prendendo forma.