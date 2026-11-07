Dalla cattedra al Comune: Rosa Gualandris, l’istruzione che non va in pensione

Benvenuti a un nuovo articolo di Fuori Classe.

Oggi ho il piacere di ritrovare una collega, un’amica, e soprattutto un’altra “fuori classe”: Rosa Gualandris.

Rosa è stata dirigente scolastica, come me. Ha dedicato una vita alla scuola, ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti. Poi è arrivata la pensione e, invece di chiudere con l’istruzione, Rosa ha semplicemente cambiato ufficio. Oggi è assessora all’istruzione del Comune di Barzana, un piccolo Comune in provincia di Bergamo che lei conosce bene.

Con lei vogliamo capire cosa cambia quando si passa da dirigere una scuola a governare l’istruzione di un territorio.

Cosa si porta dietro della scuola? Cosa si scopre di nuovo? E cosa significa, per un piccolo Comune come Barzana, avere un’assessora che la scuola l’ha vissuta davvero, dall’interno?

Rosa, da dirigente scolastica ad assessora all’istruzione: è davvero un cambio di mestiere o è lo stesso mestiere visto da un’altra angolazione?

I contesti sono chiaramente diversi, così come le prassi e le tempistiche. Occupandomi però di istruzione, non posso negare che l’esperienza professionale riaffiori continuamente. Quando si affrontano problematiche relative alla scuola, non riesco a “leggerle” secondo una prospettiva esclusivamente amministrativa: il pensiero corre alla valenza didattica della proposta, ne vede le fasi di realizzazione, i limiti e/o le opportunità per i bambini e le bambine. Questo mi dà la forza per essere determinata nel chiedere e nel convincere chi condivide la responsabilità delle decisioni circa la bontà del progetto.

Contemporaneamente mi sento in obbligo di motivare e di spiegare alcune procedure o posizioni che per chi è esterno alla scuola non sono sempre di facile decodifica.

Nella scuola decidevi con il Collegio Docenti, il Consiglio d’istituto, le famiglie. In Comune decidi con la Giunta, il Consiglio comunale, i cittadini. Qual è la differenza più grande che hai scoperto in questi due mondi?

In Comune i momenti di confronto sono importanti, ma certamente meno frequenti che nella scuola. Le situazioni vengono analizzate in commissione, le scelte vengono valutate anche con l’apporto dei tecnici (quando necessario e/o utile), ma le decisioni sono assunte in Giunta o in Consiglio: l’amministratore ascolta, valuta, decide, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte.

C’è qualcosa del tuo modo di fare la dirigente che “ti porti dietro ogni giorno” anche in municipio? E c’è qualcosa che invece hai dovuto “lasciare a casa”?

Come DS ho imparato a gestire la complessità: per risolvere un problema o per fare una scelta, occorre sempre analizzare i molteplici aspetti della questione, riflettendo sulle relazioni e sugli effetti che ne potrebbero derivare a livello sia di singoli sia di gruppo o comunità.

Come Assessora all’istruzione di un piccolo Comune, ti capita mai di dover risolvere questioni del tipo “il bambino X non vuole sedersi accanto al bambino Y”? O quello è territorio esclusivo delle maestre?

Non mi è mai successo di affrontare simili situazioni e, comunque, mi rifiuterei di intervenire. Credo che il rispetto dei ruoli sia condizione necessaria affinché il “sistema” funzioni.

Sono stata contatta da un paio di genitori che hanno chiesto il mio aiuto in presenza di una caso di bullismo. Ho suggerito loro una possibile linea di intervento, sottolineando la necessità che il Dirigente Scolastico venisse informato. Non ho agito in prima persona perché, quando un problema emerge a scuola, credo debba essere affrontato in quel contesto.

Molti ragazzi di Barzana andranno a studiare fuori, a Bergamo o altrove, e poi magari lavoreranno lontano. La scuola e il Comune devono prepararli a “andare via” o anche a “tornare”? Come si costruisce questo equilibrio?

La costruzione dell’autonomia è un processo complesso che coinvolge molti attori, partendo naturalmente dalla famiglia.

La comunità del paese può concorrere assicurando un ambiente sicuro e controllato, nel quale i ragazzi e le ragazze, gradualmente, possano muoversi e interagire. In tal senso il controllo del territorio deve essere obiettivo primario di una amministrazione. Contemporaneamente dovrebbero essere proposi percorsi formativi anche informali che sollecitino i preadolescenti e gli adolescenti a fare, collaborare, confrontarsi.

Non è né facile né immediato: servono risorse (non solo economiche) per creare spazi in cui i ragazzi possano esprimere bisogni, prendere decisioni reali (anche piccole, come la gestione dei propri tempi o l’organizzazione di un’attività). Il Comune di Barzana ha negli ultimi anni partecipato a specifici bandi per trovare risorse: nel corso del corrente anno, un finanziamento di circa 39.000,00 euro ha permesso di organizzare diverse attività e corsi per la fascia di popolazione 0-18 anni: corsi di lingua, attività sportive, laboratori digitali e artistici, visite guidate. Per alcuni di questi percorsi sono state attivate collaborazioni e sinergie con associazioni e gruppi del territorio. Il nostro è un comune con poco più di 2000 abitanti, perciò fare rete è indispensabile.

La difficoltà maggiore è coinvolgere le famiglie, che spesso, per motivazioni diverse, cercano non tanto collaborazione per la crescita dei ragazzi e delle ragazze, ma, più semplicemente, un servizio di “babysitteraggio”.

Se un bambino di Barzana ti fermasse per strada e ti dicesse: “Signora Assessora, la scuola è noiosa”. Cosa gli risponderesti?

Gli sorriderei e gli chiederei di dirmi che cosa lo ha annoiata in quello specifico giorno e cercherei di aiutarlo a trovare qualcosa di positivo o di divertente in relazione alla vita scolastica. Nella scuola primaria è più semplice, a mio giudizio, sollecitare la curiosità, l’interesse, la voglia di scoprire, grazie anche al tipo di approccio che, a livello metodologico e relazionale, le insegnanti mettono in campo.

Credo che la situazione sia ben più complessa nella scuola secondaria, dove continua a dominare l’approccio nozionistico, attraverso la lezione frontale che spesso vede studenti apparentemente attenti, ma in realtà concentrati sulle vibrazioni del cellulare che hanno in tasca.

Da anni si parla di scuola per competenze e per le competenze, ma troppi sono i docenti che lavorano con e per i contenuti.

Del resto anche l’impianto normativo non aiuta.

Cosa non rimpiangi per niente del tuo ruolo di dirigente scolastica? e invece qualcosa che rimpiangi tantissimo?

Mi è mancato la dimensione relazionale con tutti i protagonisti: gli studenti, i docenti, il personale, i genitori e, in fondo, anche i rappresentanti delle amministrazioni.

Ho sempre pensato che il dirigente scolastico debba essere in primis un leader educativo: definire e condividere un’idea di scuola, comprendere i processi necessari per darle forma, gestirli per assicurare il benessere degli studenti e dei docenti, creare un clima di efficace collaborazione sono stati gli obiettivi del mio agire. Oggi mi sembra prevalere sempre più la dimensione amministrativa: onestamente, ho sempre preferito il ruolo di “preside” a quello di “dirigente”.

Non mi manca per nulla la dimensione burocratica e amministrativa, sicuramente importante. Temo che, anziché essere agita come strumento utile per il perseguimento dei veri obiettivi della scuola, stia diventando sempre più invasiva e assorba troppo tempo e risorse.

Se dovessi chiudere questa intervista con una frase che riassume il tuo impegno di oggi per l’istruzione, quale sarebbe?

Vorrei agire concretamente affinché la scuola – come scrisse Sydney J Harris – possa veramente essere in grado di “trasformare gli specchi in finestre”.