Capsule del caffè, cambia la raccolta differenziata

Bergamo. Le capsule del caffè entrano a pieno titolo nella raccolta differenziata degli imballaggi e non finiscono più nell’indifferenziato. Dal 12 agosto scorso, con l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), capsule e cialde monodose sono classificate come imballaggi e possono essere conferite nella raccolta differenziata, a seconda del materiale di cui sono fatte. Senza doverle svuotare, perché i residui di caffè possono restare all’interno.