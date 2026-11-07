Bergamo aderisce a “Illumina Novembre”: la città si mobilita per sensibilizzare sul tumore al polmone

Il Comune partecipa alla campagna nazionale promossa da Alcase Italia, giunta alla dodicesima edizione. L’obiettivo è promuovere la conoscenza della malattia, la diagnosi precoce e sostenere la ricerca scientifica

Bergamo. Anche il Comune aderisce a “Illumina Novembre 2026”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore del polmone promossa da Alcase Italia Odv, organizzazione non-profit italiana impegnata esclusivamente nella lotta a questa patologia.

Giunta alla 12ª edizione, l’iniziativa si svolge nel mese dedicato a livello mondiale alla consapevolezza sul tumore del polmone, con un’attenzione particolare alla giornata di sabato 7 novembre. La campagna punta a diffondere una maggiore conoscenza della malattia, sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e dare visibilità ai progressi della ricerca scientifica.

L’adesione dell’amministrazione comunale vuole contribuire a mantenere alta l’attenzione su una patologia che richiede non soltanto risposte sanitarie, ma anche informazione, prevenzione e sostegno alle persone che ne sono colpite e alle loro famiglie.

“La lotta contro il tumore del polmone richiede un impegno che va oltre la dimensione sanitaria: è una responsabilità collettiva che chiama in causa istituzioni, comunità scientifica e società civile – dichiara Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali, Sport, Salute e Longevità -. Dobbiamo investire nella diagnosi precoce, promuovere una corretta informazione e sostenere la ricerca, affinché ogni persona possa contare su maggiori opportunità di cura”.