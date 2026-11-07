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Belle e La Bestia, Teatro Donizetti, Le Quattro Stagioni e canederli: il week-end in città
7 novembre 2026 | 06:27
Foto dal sito di ChorusLife
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 7 e domenica 8 novembre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra dei canederli & dello stinco al Piazzale degli Alpini, “Belle e La Bestia – Il musical” alla ChorusLife Arena e “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi alla Sala Piatti (sabato),
Da annotare, inoltre, aperitivi e porte aperte con “Virgin Opera Club” e “Opera Unplugged: L’Esule di Roma” al Teatro Donizetti, spettacoli per bambini e altro ancora.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 7 e domenica 8 novembre.
BERGAMO
SABATO 7 NOVEMBRE
DOMENICA 8 NOVEMBRE