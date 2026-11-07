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Belle e La Bestia, Teatro Donizetti, Le Quattro Stagioni e canederli: il week-end in città

7 novembre 2026 | 06:27
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Belle e La Bestia, Teatro Donizetti, Le Quattro Stagioni e canederli: il week-end in città
Foto dal sito di ChorusLife

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 7 e domenica 8 novembre

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra dei canederli & dello stinco al Piazzale degli Alpini, “Belle e La Bestia – Il musical” alla ChorusLife Arena e “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi alla Sala Piatti (sabato),

Da annotare, inoltre, aperitivi e porte aperte con “Virgin Opera Club” e “Opera Unplugged: L’Esule di Roma” al Teatro Donizetti, spettacoli per bambini e altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 7 e domenica 8 novembre.

BERGAMO

SABATO 7 NOVEMBRE

“Democrazia e partecipazione: prendere parte alla comunità”

“Le Quattro Stagioni” di Vivaldi a Bergamo

Allo Spazio Caverna in scena “Sorridendo me ne vado”

Al Circolo Artistico Bergamasco mostra: Collettiva d’Autunno

Aperitivi e prove aperte: arriva “Virgin Opera Club”

Alla ChorusLife Arena in scena “Belle e la Bestia – Il musical”

Sagra dei canederli & stinco al Piazzale degli Alpini: le date

DOMENICA 8 NOVEMBRE

“Opera Unplugged: L’esule di Roma”

Sagra dei canederli & stinco al Piazzale degli Alpini: le date

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