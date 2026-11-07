Assegnati i Premi Letteratura d’Impresa 2026: vincono Cavallini e Zanella

Il riconoscimento è stato consegnato nell’ambito del Festival Città Impresa. Premiati il romanzo Cuoio (Einaudi) e il saggio Basta lavorare così (Bompiani)

Bergamo. Sono Gabriele Cavallini, con il romanzo “Cuoio” (Einaudi), e Silvia Zanella, con il saggio “Basta lavorare così. Come trovare un equilibrio felice tra vita e lavoro” (Bompiani), i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Letteratura d’Impresa, assegnato a Bergamo nell’ambito del Festival Città Impresa.

Il riconoscimento valorizza le opere editoriali capaci di raccontare e analizzare il sistema produttivo italiano, con particolare attenzione ai temi della produzione, del lavoro e dell’innovazione. Alla selezione hanno preso parte 160 votanti, tra imprenditori, manager e giovani laureandi, riuniti nella Giuria dei Lettori.

Due le categorie premiate. Per la saggistica ha vinto Silvia Zanella con Basta lavorare così, un libro che affronta il rapporto tra vita privata e professionale e i cambiamenti in corso nel mondo del lavoro. L’autrice, che da anni si occupa di futuro del lavoro e affianca aziende e persone nei percorsi di trasformazione, riflette sulla necessità di superare modelli organizzativi che alimentano stress e insoddisfazione, proponendo un nuovo equilibrio tra benessere individuale e risultati aziendali.

Per la narrativa il premio è andato a Gabriele Cavallini con Cuoio, romanzo ambientato a Santa Croce, nel distretto toscano della lavorazione delle pelli. Al centro della storia c’è la famiglia Cavalcanti, un tempo proprietaria di un impero nel settore conciario e ora alle prese con il declino della propria attività. Attraverso le vicende di Michelangelo e del fratello Emanuele, l’autore racconta le responsabilità delle generazioni precedenti, i rapporti familiari e le trasformazioni di un mondo industriale, intrecciando la dimensione privata con quella produttiva.

Nato nel 1995 a San Miniato, Cavallini è laureato in Chimica per l’Industria e l’Ambiente. Ha lavorato per un breve periodo proprio a Santa Croce e oggi vive in Toscana, dove collabora con alcune case editrici.

La Giuria Scientifica del Premio 2026 è stata presieduta da Marco Bentivogli. Ne hanno fatto parte, tra gli altri, Giovanni Costa, Gregorio De Felice, Daniele Manca, Ivana Pais, Marco Panara, Francesco Timpano e Federico Visentin.