Assegnate 98 borse di studio Roberto Rocca: premiati gli studenti più meritevoli

Il riconoscimento, consegnato da Tenaris e Fondazione Dalmine, è rivolto agli studenti delle scuole superiori e degli Its. Stanziati complessivamente oltre 58mila euro

Dalmine. Sono 98 gli studenti e le studentesse che hanno ricevuto le Borse di studio Roberto Rocca, il riconoscimento dedicato ai giovani che si sono distinti per i risultati scolastici e le competenze in ambito logico e matematico. La cerimonia di consegna si è svolta venerdì 6 novembre negli spazi di Fondazione Dalmine.

A consegnare le borse di studio sono stati Michele Della Briotta, Tenaris President Europe, ed Erika Bienek, direttrice globale delle Relazioni con la Comunità del Gruppo Techint. Nel dettaglio, sono stati assegnati otto contributi da 600 euro agli studenti dei percorsi ITS (Istituti Tecnologici Superiori) e altri 90, sempre del valore di 600 euro ciascuno, agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. L’investimento complessivo supera così i 58mila euro.

Per accedere al riconoscimento, gli studenti dovevano aver conseguito una media scolastica superiore all’8 e superare test di logica e matematica, svolti direttamente a scuola oppure negli spazi di Fondazione Dalmine.