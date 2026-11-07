Affitti brevi, a Bergamo annunci Airbnb cresciuti dell’82% in quattro anni: “Servono più regole”

Bergamo. In quattro anni gli annunci di alloggi in affitto su Airbnb in provincia di Bergamo sono aumentati dell’82%. Un’espansione che racconta la crescente attrattività turistica del territorio, ma che porta con sé anche nuove questioni legate alla gestione delle strutture, alla sicurezza degli ospiti e al rispetto delle normative. Un settore sempre più articolato, nel quale accanto alle attività ricettive organizzate convivono migliaia di alloggi gestiti da privati.

Ad agosto 2026 gli annunci pubblicati su Airbnb in provincia erano 4.325, 527 in più rispetto allo stesso mese del 2025, con un incremento del 13,9%. La sola Bergamo concentra 1.733 annunci, pari al 40% dell’offerta provinciale: un dato che colloca il capoluogo al terzo posto in Lombardia, dopo Milano e Como.

A fotografare il fenomeno è il Centro Studi Federalberghi Confcommercio, che monitora il mercato degli affitti brevi attraverso i dati di Airbnb, con il supporto degli istituti di ricerca Incipit Consulting e Inside Airbnb. Dall’analisi emerge una realtà che va ben oltre la tradizionale ospitalità occasionale: l’83% degli annunci riguarda appartamenti interi, il 60,9% degli alloggi è disponibile per più di sei mesi all’anno e il 63,9% fa capo a host che gestiscono più di una proprietà.

Numeri che, secondo Federalberghi, rendono sempre più evidente la necessità di accompagnare la crescita del comparto con una maggiore professionalizzazione. “L’ospitalità è il biglietto da visita di un Paese e non può essere ridotta a un secondo lavoro: deve essere un mestiere, esercitato con professionalità”, sottolinea Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo.

Il tema riguarda anche la composizione dell’offerta ricettiva provinciale. Nella banca dati del Ministero del Turismo risultano registrate 5.170 strutture: 248 esercizi alberghieri (il 4,8%), 2.756 alloggi gestiti da privati (il 53,3%) e 2.130 attività organizzate in forma imprenditoriale (il 41,2%). Tra queste ultime figurano 1.728 gestioni di stanze e appartamenti, oltre a campeggi, agriturismi, ostelli, case per ferie e rifugi. I bed and breakfast sono invece 284, pari al 5,5%.

C’è poi la questione dei controlli e della regolarità delle strutture. Nella banca dati ministeriale 231 attività risultano prive del Codice identificativo nazionale (Cin), pari al 4,5% del totale. Se si guarda agli annunci pubblicati online, però, il numero sale a 502, l’11,6% dell’offerta. Per le strutture che non rispettano l’obbligo sono previste sanzioni da 800 a 8mila euro, mentre per gli annunci privi del codice le multe vanno da 500 a 5mila euro.

“Il turismo che ha attraversato Bergamo in questi anni non ha prodotto una crescita proporzionale di imprese, perché si è tradotto per lo più in attività svolta da privati, con limiti evidenti – osserva Fusini -. Non si possono dedurre le spese né assumere lavoratori, e un settore che non può investire né creare occupazione non cresce come dovrebbe”.

Da qui anche il giudizio positivo sulla revisione della normativa che prevede l’obbligo di partita Iva a partire dal terzo immobile destinato alle locazioni brevi: “Sposta buona parte dell’offerta verso una gestione imprenditoriale, più manageriale, capace di investire. Il nostro obiettivo è accompagnare chi ospita in questo passaggio: formare gli imprenditori, farli crescere nel rispetto della legge e assisterli nello sviluppo dimensionale, tutelando gli interessi del settore e contrastando la concorrenza sleale”.

Un incontro per gli host del territorio

Proprio per rispondere a queste esigenze, Federalberghi Extra Bergamo, il gruppo di Confcommercio dedicato alle attività extralberghiere, ha organizzato per martedì 10 novembre un incontro rivolto agli host del territorio, soci e non soci. L’appuntamento è dalle 15 alle 17 nella Sala Conferenze della sede di Confcommercio, in via Borgo Palazzo 137.

L’iniziativa punta a fornire strumenti pratici per gestire le strutture in regola e migliorare la qualità dell’accoglienza. Durante il pomeriggio saranno presentate una guida dedicata agli adempimenti e alle buone pratiche previste dalla normativa regionale e nazionale e una soluzione di welcome book digitale personalizzabile.

Quest’ultimo è una sorta di guida della struttura, consultabile direttamente dallo smartphone e condivisibile con gli ospiti già prima dell’arrivo. Oltre alle informazioni pratiche, come orari di check-in e check-out, Wi-Fi e regole della casa, può raccogliere consigli su ristoranti, itinerari, musei, servizi ed esperienze da vivere sul territorio.

“Chi ospita offre, oltre al soggiorno, un pezzo del proprio territorio. Per questo accogliere bene e rispettare le regole sono due facce della stessa professionalità – afferma Ilze Allena, presidente di Federalberghi Extra Bergamo -. Con la guida mettiamo in ordine adempimenti e buone pratiche per lavorare con serenità. Con il welcome book digitale offriamo qualcosa in più: uno spazio in cui ogni host può raccontare il proprio angolo di Bergamo”.

All’incontro interverranno la stessa Allena, per il saluto iniziale, Oscar Fusini, sulle novità e le opportunità del settore, e Daniela Nezosi, vicedirettrice di Confcommercio Bergamo, che illustrerà la guida e il welcome book. Previsto anche uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti e alla discussione di casi concreti.