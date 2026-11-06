Vigili del Fuoco, sit-in e corteo di protesta: “Caserme obsolete e mancanza di personale”

Sedi di servizio vetuste e obsolete e la marcata carenza di personale: sono queste le due motivazioni principali che porteranno in piazza i Vigili del Fuoco di Bergamo con un sit-in e un corteo nel mattina di giovedì 12 novembre. “Obiettivo dell’iniziativa è rappresentare all’opinione pubblica, alla cittadinanza, alle Istituzioni il dissenso del personale Vigili del Fuoco per recenti scelte dirigenziali operative, denuncia di sedi di servizio vetuste e obsolete, unitamente al disagio per la marcata carenza di personale che si ripercuote sul soccorso pubblico e sulla sicurezza degli operatori. All’evento parteciperà unicamente personale libero dal Servizio di Istituto, pertanto le funzioni e l’operatività di soccorso VF, non verranno assolutamente precluse e non avverrà nessuna interferenza con tali attività” spiegano Stanislao Liuzzi di Fp-Cgil VVF Bergamo; Giuseppe Bagliesi di Uil-Fp VVF Bergamo, Giuseppe Gucciardo di Federdistat-Cisal Bergamo.