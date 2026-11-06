Un weekend tra giochi, pet experience e cinema a Oriocenter

Bergamo, novembre 2026 – Un fine settimana ricco di appuntamenti e occasioni di incontro attende il pubblico di Oriocenter Selected Stores sabato 7 e domenica 8 novembre. Dalle esperienze immersive dedicate ai fenomeni della cultura pop alle iniziative per gli appassionati di gaming, fino alle attività pensate per chi ama gli animali, il programma propone occasioni diverse di intrattenimento e partecipazione.

Tra i protagonisti del weekend c’è KPop Demon Hunters, il fenomeno globale Netflix che il 7 e 8 novembre animerà il punto vendita Toys Center, appena inaugurato. Sette aree tematiche trasformeranno il negozio in uno spazio immersivo ispirato all’universo delle HUNTR/X e dei Saja Boys, con scenografie, attività interattive, make-up, acconciature, nail art, photobooth digitali e un palco dedicato alle HUNTR/X, dove realizzare video da condividere sui social. Un’esperienza pensata per entrare nel mondo dei propri personaggi preferiti e scoprire la collezione di prodotti dedicati.

Sempre sabato 7 e domenica 8 novembre, Gamelife festeggia i 30 anni di Pokémon con due giornate dedicate al Gioco di Carte Collezionabili. Gli appassionati potranno ritrovarsi per giocare, scambiare carte e condividere la passione per uno dei fenomeni più longevi della cultura pop. Le attività si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso il punto vendita al piano terra.

Spazio anche agli amici a quattro zampe con Cuccioloso&Family, che propone da Divani&Divani by Natuzzi, nelle giornate di sabato e domenica, consulenze gratuite individuali con un istruttore cinofilo. Un’occasione per approfondire il comportamento del proprio cane, chiarire dubbi sulle sue abitudini e ricevere suggerimenti pratici e personalizzati. Le consulenze sono su prenotazione e con posti limitati.

Un appuntamento di particolare rilievo sarà quello di domenica 8 novembre alle ore 18.00 presso UCI Cinemas Orio, dove la regista e il cast di Se domani non torno incontreranno il pubblico in occasione dell’uscita del film, ispirato alla storia di Giulia Cecchettin. Un momento di confronto e approfondimento sui temi della violenza di genere, dell’educazione e della responsabilità collettiva, per dare spazio a una riflessione che va oltre la narrazione cinematografica e richiama l’importanza di una consapevolezza condivisa.

Oriocenter Selected Stores