Scuola Scuri, Sinistra Italiana: “Si paghino subito gli stipendi”. Tre operai salgono su una gru per protestare

“Quando tre lavoratori sono costretti a salire a decine di metri d’altezza, su una gru, pur di chiedere quello che gli spetta di diritto per il proprio lavoro, non siamo di fronte a una semplice protesta: siamo di fronte all’ennesima situazione di sfruttamento dei subappalti. A questi tre operai va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. È intollerabile che in un cantiere pubblico, all’interno di una scuola dove dovrebbero crescere i cittadini di domani, si consumino drammi figli della giungla dei subappalti, del lavoro sottopagato, dei ritardi nei salari e della precarietà. Questi lavoratori stanno dimostrando una dignità enorme nel non piegarsi a chi pensa di poter fare cassa sulla pelle di chi suda ogni giorno. Chiediamo al Comune di Bergamo e alla stazione appaltante di intervenire subito affinché si garantisca l’incolumità dei tre operai e la ditta in subappalto saldi immediatamente tutte le spettanze dovute. Non c’è opera pubblica che valga il calpestamento della dignità di chi lavora. Servono contratti veri e garanzie sul salario”.