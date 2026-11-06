Scuola Scuri, Sinistra Italiana: “Si paghino subito gli stipendi”. Tre operai salgono su una gru per protestare
Alfredo Di Sirio, segretario provinciale di Sinistra Italiana Bergamo, esprime solidarietà ai tre lavoratori saliti sulla gru nel cantiere della scuola Scuri e chiede il pagamento immediato delle retribuzioni arretrate, denunciando le criticità del sistema dei subappalti
La protesta dei tre operai saliti su una gru nel cantiere della scuola Scuri per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati è al centro dell’intervento di Sinistra Italiana Bergamo. Il segretario provinciale Alfredo Di Sirio esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori, richiamando l’attenzione sulle condizioni di lavoro, sui ritardi nei pagamenti e sulle criticità legate al sistema dei subappalti.
Le parole di Di Sirio
“Quando tre lavoratori sono costretti a salire a decine di metri d’altezza, su una gru, pur di chiedere quello che gli spetta di diritto per il proprio lavoro, non siamo di fronte a una semplice protesta: siamo di fronte all’ennesima situazione di sfruttamento dei subappalti. A questi tre operai va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. È intollerabile che in un cantiere pubblico, all’interno di una scuola dove dovrebbero crescere i cittadini di domani, si consumino drammi figli della giungla dei subappalti, del lavoro sottopagato, dei ritardi nei salari e della precarietà. Questi lavoratori stanno dimostrando una dignità enorme nel non piegarsi a chi pensa di poter fare cassa sulla pelle di chi suda ogni giorno. Chiediamo al Comune di Bergamo e alla stazione appaltante di intervenire subito affinché si garantisca l’incolumità dei tre operai e la ditta in subappalto saldi immediatamente tutte le spettanze dovute. Non c’è opera pubblica che valga il calpestamento della dignità di chi lavora. Servono contratti veri e garanzie sul salario”.