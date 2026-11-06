Scuola Scuri, Fillea Cgil e Filca Cisl: “La protesta riporta l’attenzione sulle criticità del sistema dei subappalti”

La protesta nella mattina di venerdì 5 novembre nel cantiere della scuola primaria Scuri di Bergamo, dove tre lavoratori sono saliti su una gru lamentando il mancato pagamento dei compensi, riporta l’attenzione su una questione che Fillea Cgil e Filca Cisl sollevano da tempo: le difficoltà che possono emergere nella gestione dei subappalti e le conseguenze sulle condizioni di lavoro. “Non entriamo nel merito di una vicenda di cui devono ancora essere chiariti tutti gli aspetti. Quello che ci preoccupa è che dei lavoratori siano arrivati a una forma di protesta così rischiosa per rivendicare il pagamento del proprio lavoro. È una situazione che merita attenzione e che ci auguriamo possa trovare una soluzione rapida” dichiarano Marco Bonetti della Fillea Cgil e Luca Legramanti della Filca Cisl di Bergamo.

Il settore delle costruzioni è caratterizzato da una filiera produttiva spesso articolata, nella quale operano imprese appaltatrici e subappaltatrici. La presenza di più soggetti può rendere più complessa la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, dei pagamenti e del rispetto delle condizioni contrattuali. Per questo, secondo Fillea Cgil e Filca Cisl, è fondamentale che lungo tutta la filiera siano garantiti controlli adeguati e responsabilità ben definite.

“Il ricorso al subappalto non deve tradursi in una riduzione delle tutele per chi lavora. È necessario che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera, ciascuno per le proprie competenze, contribuiscano a garantire la regolarità dei rapporti di lavoro e la puntualità delle retribuzioni. Questo vale a maggior ragione per le opere pubbliche”.