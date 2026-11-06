Rugby Bergamo, Ambrosioni: “Domenica a Viadana per imporre il nostro gioco”

L’obiettivo è alzare la quota di 7 punti ottenuti finora: “Contro Rovato pur avendo giocando una partita punto a punto fino all’ultimo secondo non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e a eseguire il nostro piano di gioco”, è l’analisi a mente fredda di Nicolò Ambrosioni , mediano di mischia del 2005, ragazzo di Alzano Lombardo cresciuto nel settore giovanile giallorosso e in prima squadra ormai da tre anni.

“Brucia la sconfitta contro Rovato, al netto del merito degli avversari sempre da riconoscere. Questa partita però ci ha confermato che abbiamo le qualità e i mezzi per fare bene in questo campionato. Stiamo facendo un ottimo lavoro in allenamento, siamo un gruppo che lotta insieme. Domenica – conclude Ambrosioni – andremo a Viadana con tanta voglia di riscattarci e imporre il nostro gioco e fare la nostra partita”.