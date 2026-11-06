Verso il prossimo impegno|
Rugby Bergamo, Ambrosioni: “Domenica a Viadana per imporre il nostro gioco”
I giallorossi domenica in trasferta, il mediano di mischia di Alzano: “Abbiamo le qualità e i mezzi per fare bene”
Dopo due sconfitte consecutive maturate nelle ultime azioni, a Lecco per 28-23 e domenica in casa contro Rovato per 15-17 dopo aver condotto fino all’ottantesimo sul 15-10, ora la prima squadra del Rugby Bergamo 1950 si prepara a tornare in campo per la quarta giornata: domenica pomeriggio alle 14.30 è in programma la difficile trasferta di Viadana, in provincia di Mantova.
L’obiettivo è alzare la quota di 7 punti ottenuti finora: “Contro Rovato pur avendo giocando una partita punto a punto fino all’ultimo secondo non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e a eseguire il nostro piano di gioco”, è l’analisi a mente fredda di Nicolò Ambrosioni, mediano di mischia del 2005, ragazzo di Alzano Lombardo cresciuto nel settore giovanile giallorosso e in prima squadra ormai da tre anni.
“Brucia la sconfitta contro Rovato, al netto del merito degli avversari sempre da riconoscere. Questa partita però ci ha confermato che abbiamo le qualità e i mezzi per fare bene in questo campionato. Stiamo facendo un ottimo lavoro in allenamento, siamo un gruppo che lotta insieme. Domenica – conclude Ambrosioni – andremo a Viadana con tanta voglia di riscattarci e imporre il nostro gioco e fare la nostra partita”.