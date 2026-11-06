Romano, ladro goloso ruba cioccolato (e delle batterie) per 1.300 euro: arrestato dopo l’inseguimento

Il 33enne ha tentato di scappare in auto, effettuando sorpassi vietati. Recuperate 292 tavolette di cioccolato e 44 confezioni di Duracell. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia

Romano di Lombardia. Ha rubato 292 tavolette di cioccolato e 44 confezioni di batterie Duracell, per un valore complessivo di circa 1.300 euro, ma è stato intercettato dalla Polizia locale mentre cercava di allontanarsi in auto. Un uomo di 33 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato nel primo pomeriggio di giovedì 5 novembre dopo un inseguimento di circa due chilometri per le strade di Romano.

L’intervento è scattato intorno alle 13.15, quando una pattuglia del Distretto di Polizia locale Bassa Bergamasca Orientale, impegnata nel controllo del territorio, ha notato alcuni dipendenti di un esercizio commerciale rincorrere a piedi un’automobile in fuga. Gli agenti hanno raccolto le prime informazioni, appurando che poco prima era stato commesso un furto all’interno del punto vendita, e si sono messi immediatamente sulle tracce del veicolo.

Durante l’inseguimento il conducente ha effettuato ripetuti sorpassi vietati, con manovre che, secondo quanto riferito dal comando, hanno messo a rischio gli altri automobilisti. La fuga si è conclusa dopo circa due chilometri, quando gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare la vettura.

Nel corso dei controlli è stata trovata una consistente quantità di merce, in parte nascosta sotto gli indumenti del conducente attraverso una fascia elastica, successivamente riconosciute dai dipendenti e restituite al negozio.

Gli elementi raccolti e il ritrovamento della refurtiva hanno portato all’arresto in flagranza per l’ipotesi di furto aggravato. Nella giornata di venerdì 6 novembre il trentatreenne è comparso davanti al Tribunale di Bergamo per il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo e in provincia, concedendo i termini a difesa e rinviando l’udienza al 27 novembre.

Sull’operazione è intervenuto il sindaco Gianfranco Gafforelli, che ha ringraziato gli agenti per la professionalità dimostrata: “Desidero esprimere il mio apprezzamento e il mio ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per la professionalità, la prontezza e il senso del dovere dimostrati in questa circostanza. Si tratta – aggiunge il primo cittadino di un intervento che testimonia concretamente quanto sia importante avere un presidio di sicurezza attento e presente sul territorio. La sicurezza dei cittadini e la tutela di chi lavora e investe nelle nostre attività commerciali sono priorità assolute. Non possiamo tollerare che episodi di illegalità compromettano la serenità della nostra comunità o mettano a rischio il lavoro quotidiano degli esercenti”.