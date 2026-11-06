Risse, aggressioni e danneggiamenti: sospeso per sette giorni un bar di Urgnano

Il Questore della Provincia di Bergamo ha disposto la sospensione della licenza, per la durata di sette giorni, nei confronti di un bar di Urgnano, nel quale negli ultimi mesi di ripetuti episodi di violenza e che hanno turbato l’ordine pubblico.

Il provvedimento, adottato il 5 novembre 2026, ha fatto seguito dall’attività di controllo e dagli interventi effettuati dai militari della compagnia dei carabinieri di Treviglio, che hanno documentato una situazione di particolare criticità all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio, avanzando al questore una specifica proposta di sospensione.

Dallo scorso luglio, infatti, si sono susseguiti diversi episodi, tra cui risse, aggressioni e danneggiamenti. In una circostanza, un cliente è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con un bicchiere. Nel corso dei controlli, le Forze dell’Ordine hanno inoltre identificato numerosi frequentatori gravati da precedenti di polizia e riscontrato diverse violazioni amministrative.

Gli elementi raccolti hanno delineato un quadro di concreto pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, rendendo necessario un intervento volto a interrompere una situazione di persistente criticità e a prevenire il ripetersi di ulteriori episodi.

Il provvedimento, di natura cautelare, è stato notificato nella mattinata di ieri dai militari della Stazione Carabinieri di Urgnano e da personale della Divisione Amministrativa della Questura di Bergamo. La sospensione della licenza è operativa dalla mezzanotte del 6 novembre fino al termine del 12 novembre 2026.