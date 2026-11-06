Protesta ad alta quota nel cantiere della scuola ‘Scuri’: tre operai salgono sulla gru

Bergamo. Tre operai impiegati nel cantiere della scuola elementare Scuri – situato in via dei Galliari, non lontano da via Coghetti – si sono arrampicati nella mattina di venerdì 6 novembre su una gru d’alto fusto mentre imperversava il maltempo. Alla base del gesto estremo ci sarebbe una protesta per il mancato pagamento degli stipendi. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di tre piastrellisti di una ditta in subappalto.

La situazione ha fatto scattare immediatamente l’allarme: sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 con un’autolettiga e le pattuglie dei carabinieri, che hanno subito aperto un canale di mediazione per convincere gli operai a scendere in sicurezza.