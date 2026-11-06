Nodulo del surrene, come riconoscerlo e curarlo: in Humanitas Gavazzeni un convegno multidisciplinare

Robina Weermeijer (Unsplash)

Mercoledì 18 novembre, a Bergamo, un incontro dedicato alla diagnosi e al trattamento delle masse surrenaliche, con il contributo di specialisti di diverse discipline. L’iniziativa si inserisce nella collaborazione formativa tra Humanitas Gavazzeni e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo, attiva da cinque anni

La scoperta di un nodulo al surrene può generare preoccupazione e sollevare numerosi interrogativi: quali esami sono necessari per comprenderne la natura? A quale specialista rivolgersi? Quali sono le possibili opzioni di trattamento?

Per fare chiarezza su questi aspetti, mercoledì 18 novembre, alle ore 19.30, presso l’Auditorium di Humanitas Gavazzeni, si terrà il convegno “Nodulo del surrene scoperto incidentalmente: diagnosi e trattamento nel 2026”, di cui il dottor Giovanni Dapri, responsabile dell’Unità di Chirurgia Mini-Invasiva Generale e Oncologica, è responsabile scientifico.

Il surrene è una ghiandola situata sopra ciascun rene, coinvolta nella produzione di ormoni che regolano diverse funzioni dell’organismo. Le patologie che possono interessarlo sono relativamente poco conosciute e il riscontro occasionale di una massa surrenalica richiede un’attenta valutazione clinica, per definirne le caratteristiche, verificare l’eventuale presenza di un’attività ormonale e individuare il percorso diagnostico e terapeutico più appropriato.

Un percorso diagnostico che coinvolge più specialisti

Rivolto principalmente ai medici di medicina generale, ma aperto anche alle persone non appartenenti all’ambito sanitario, l’incontro approfondirà le diverse fasi del percorso del paziente, dal primo inquadramento clinico alla diagnosi, fino alla definizione delle eventuali opzioni terapeutiche.

Il confronto coinvolgerà specialisti di diverse discipline, ciascuno con un contributo specifico. Il medico di medicina generale illustrerà il ruolo dei sintomi riferiti dal paziente e del primo inquadramento clinico; l’endocrinologo approfondirà la valutazione della funzionalità della ghiandola e gli accertamenti necessari.

Il radiologo e il medico nucleare si concentreranno sul ruolo delle metodiche diagnostiche nella caratterizzazione delle masse surrenaliche, mentre l’oncologo illustrerà il percorso di valutazione e trattamento nei casi di sospetta o accertata malignità.

Spazio anche alla chirurgia mini-invasiva, con un approfondimento sulle tecniche che consentono, nei casi in cui sia indicato l’intervento, di asportare la ghiandola surrenalica attraverso accessi chirurgici ridotti, senza ricorrere all’apertura tradizionale dell’addome. Completerà il percorso il contributo dell’anatomopatologo, il cui esame dei tessuti è fondamentale per la caratterizzazione della lesione e la definizione diagnostica.

Cinque anni di collaborazione tra ospedale e medicina del territorio

Il convegno si inserisce nel percorso di collaborazione formativa tra Humanitas Gavazzeni e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo, attivo da cinque anni. Una sinergia che ha contribuito a consolidare il dialogo tra ospedale e medicina del territorio, promuovendo occasioni di aggiornamento e confronto su temi rilevanti per la pratica clinica, con particolare attenzione alle esigenze dei medici di prossimità.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per condividere conoscenze e competenze, favorendo un approccio integrato alla gestione delle patologie surrenaliche e una presa in carico del paziente più consapevole e appropriata.

Informazioni e iscrizioni

Il convegno si terrà mercoledì 18 novembre, alle ore 19.30, presso l’Auditorium di Humanitas Gavazzeni, in via Mauro Gavazzeni 21, a Bergamo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.