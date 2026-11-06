Mancini chiama tre atalantini in Nazionale, conferma per il bergamasco Doumbia

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Carnesecchi, Scalvini e Scamacca si vestono di azzurro. Assenti Zoma per infortunio e Ruggeri per scelta tecnica, Inacio va in Under 21 insieme a Pessina e Vavassori

C’è tanta Bergamo nelle convocazioni diramate nella giornata di giovedì 5 novembre dalle nazionali azzurre, a partire dai ‘grandi’ e a scendere anche nelle giovanili. Certo, meno del probabile record ottenuto tra settembre e ottobre, quando furono convocati da Roberto Mancini quattro giocatori dell’Atalanta e cinque bergamaschi, ma comunque un numero di enorme rilievo.

Con Raspadori fermo per infortunio, i giocatori nerazzurri a disposizione di Mancini saranno tre: Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca. Fanno parte di un gruppo totale di 31 giocatori nel quale ci sono anche numerosi ex atalantini, come Palestra, Ahanor, Bastoni, Mancini, Cambiaghi e Zaniolo. Trova spazio ancora Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 nato a Treviglio e cresciuto a Ciserano, affermatosi con l’AlbinoLeffe e oggi allo Sporting di Lisbona con due gol già all’attivo in Champions League.

Assente il suo ‘gemello’ Momo Zoma per un infortunio alla spalla che ha richiesto un’operazione, con rientro previsto nel 2027. Non c’è nemmeno il nome di Matteo Ruggeri, mentre Samuele Inacio e Matteo Pessina faranno parte del gruppo della nazionale Under 21, dove troveranno anche Dominic Vavassori, ala classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, bergamasco, ora in prestito al Palermo dove sta brillando.

L’Italia dei grandi sarà impegnata nelle sfide in programma giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro la Francia e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio di Charles De Ketelaere. L’Under 21 giocherà contro la Francia a Laval venerdì 13 alle 18:30 e lunedì 16 all’Armando Picchi di Livorno contro il Belgio alle 18.15.