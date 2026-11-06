Il nuovo palasport da tremila posti prende forma, ma la consegna slitta a giugno 2027

Il punto sul cantiere di via Pizzo della Presolana: completate le strutture in calcestruzzo e le tribune, fino a metà novembre si procederà con la posa delle carpenterie metalliche sul tetto. Il termine, inizialmente fissato a dicembre 2026, slitta di altri sei mesi. Intervento da 13,5 milioni di euro complessivi dopo l’aumento della capienza

Bergamo. Il nuovo palazzetto dello sport di via Pizzo della Presolana prende forma e aprirà le sue porte a partire dalla prossima estate. Gvg, impresa di Roma alla quale è stato affidato il cantiere nel luglio 2025 (con uno sconto del 36% rispetto al valore iniziale), ha fissato il termine del cantiere per giugno 2027, con uno slittamento di ulteriori sei mesi rispetto a quanto annunciato anticipatamente: l’ultimo aggiornamento del cronoprogramma risalente allo scorso gennaio parlava di conclusione per dicembre 2026.

L’opera di urbanizzazione è legata all’intervento ChorusLife, che è stazione appaltante con il Comune da committente. L’opera ha un valore di 12,8 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 560mila euro per i lavori sullo sterrato di via Castel Regina, strada di servizio a fondo chiuso che permetterà l’ingresso dei mezzi tecnici e dei bus delle squadre dal retro del palazzetto. I lavori di quest’ultima sono gestiti dall’impresa Bergamelli.

Le spese sono sostenute in compartecipazione al 56% da Chorus Life e al 44% dal Comune di Bergamo e hanno subito un aumento dopo la modifica della capienza, passata dai 2.500 ai 3.000 spettatori minimi richiesti per non avere problematiche legate ai vincoli delle leghe nazionali e internazionali, che di recente hanno modificato le norme in materia.

“Abbiamo affrontato difficoltà innegabili, dovute alla filiera per dare l’impulso giusto e ai subappalti, ma anche alla qualità del terreno per la quale è stata necessaria una fase di stabilizzazione a calce” spiega Francesco Percassi, amministratore delegato di Chorus Life, durante il sopralluogo al cantiere insieme all’assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Bergamo, Francesco Valesini.

Esternamente, nell’area che sarà adibita a parcheggio antistante l’ingresso alla struttura, sono in corso le fasi di lavorazione delle cinque carpenterie metalliche che verranno posate sul tetto. “Si tratta della fase più delicata”, afferma Danilo Indrio, project director, “le cinque strutture arrivano da L’Aquila, vengono verniciate a Fano e arrivano con trasporto eccezionale. Il montaggio avviene ad alta quota e richiede un coordinamento anche con autorizzazioni aeroportuali. Successivamente alla chiusura della copertura, vincolante per il completamento degli impianti interni.

L’intera parte di prefabbricati andrà posata da metà novembre in avanti, una volta conclusa la fase di lavorazione delle carpenterie: saranno forniti dall’azienda bergamasca Isocell, che ha sede a Pognano e vanta una lnuga esperienza in termini di lavorazioni per le strutture sportive. “In generale, sono numerose le aziende del territorio che sono coinvolte nel cantiere” specifica Francesco Percassi.