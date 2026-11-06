Giovani e artigianato, un nuovo patto per costruire il futuro delle imprese. Il 14 novembre l’81ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Bergamo

Alla Fiera di Bergamo un confronto sul rapporto tra nuove generazioni e mondo artigiano, con la presentazione della ricerca “MANI SUL FUTURO” realizzata da Upskill 4.0. Tra gli ospiti il Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e il professor Stefano Micelli. Sarà presentato anche il primo Report di Sostenibilità dell’Associazione

Dalla volontà di riconnettere i giovani al mondo delle imprese artigiane alla costruzione di un nuovo patto tra generazioni, capace di trasformare idee e riflessioni in prospettive e azioni concrete. È questo il filo conduttore dell’81ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo, in programma sabato 14 novembre 2026, alle ore 9.00, alla Fiera di Bergamo, nella Sala Caravaggio, dal titolo “Costruire il nuovo Patto tra Giovani e Artigianato”.

Un appuntamento che si pone in diretta continuità con l’Assemblea dello scorso anno, quando, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di fondazione dell’Associazione, era stato lanciato un messaggio forte e chiaro sul futuro del comparto: riconnettere i giovani al mondo delle imprese artigiane.

A distanza di un anno, Confartigianato Bergamo riparte proprio da quell’impegno, con l’obiettivo di compiere un passo ulteriore: passare dalla riflessione alla progettualità, individuando nuove strade per avvicinare le giovani generazioni all’artigianato, valorizzarne le aspirazioni e favorire l’incontro tra le competenze del futuro e il patrimonio di esperienza delle imprese.

Al centro dell’Assemblea ci saranno dunque alcune delle questioni più importanti per la tenuta e lo sviluppo del sistema produttivo artigiano: come rendere le imprese più attrattive agli occhi dei giovani? Quali sono le aspettative delle nuove generazioni rispetto al lavoro, alla realizzazione personale e professionale? Come favorire un dialogo più efficace tra imprenditori e giovani, superando distanze culturali e generazionali?

Un confronto che riguarda non soltanto il ricambio generazionale e la continuità delle attività produttive, ma anche la capacità dell’artigianato di rinnovarsi, attrarre talenti e continuare a rappresentare un’opportunità di crescita professionale e imprenditoriale.

La ricerca “MANI SUL FUTURO”: conoscere i giovani per costruire nuove prospettive

Uno dei momenti centrali della mattinata sarà la presentazione della ricerca “MANI SUL FUTURO. Costruire il nuovo Patto tra Giovani e Artigianato”, realizzata da Upskill 4.0, che offrirà elementi di analisi e spunti di riflessione sul rapporto tra giovani e mondo del lavoro, sui valori e sulle aspettative delle nuove generazioni e sulle prospettive di attrattività del comparto artigiano.

A illustrare il lavoro saranno Stefano Micelli, professore di Economia e Management presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Selena Brocca, Direttrice Generale di Upskill 4.0.

La ricerca rappresenterà il punto di partenza per un confronto sulle possibili strategie per avvicinare le nuove generazioni al mondo artigiano, favorendo un dialogo che tenga insieme le esigenze delle imprese, i cambiamenti del mercato del lavoro e le aspirazioni dei giovani.

Il confronto tra mondo associativo, accademico e imprenditoriale

Dopo l’apertura dei lavori affidata al Direttore di Confartigianato Imprese Bergamo Stefano Maroni, l’Assemblea entrerà nel vivo con la relazione del Presidente Lorenzo Pinetti, seguita dalla presentazione della ricerca, dai saluti istituzionali e dagli interventi dei Presidenti dei Movimenti associativi.

I temi emersi saranno successivamente approfonditi nel talk “Come orientarsi per costruire il nuovo Patto tra Giovani e Artigianato”, che vedrà la partecipazione del Presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Lorenzo Pinetti, del Presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli, del professor Stefano Micelli, e dei due imprenditori Danilo Mattellini di AGM Design S.r.l. e Andrea Monguzzi di Nevi S.r.l.

A moderare il confronto sarà Martina Maltagliati, giornalista Mediaset.

Un dialogo a più voci, che metterà a confronto le prospettive del mondo associativo e accademico con le esperienze dirette degli imprenditori, per individuare possibili percorsi capaci di rafforzare il legame tra giovani, lavoro e artigianato.

Un patto da costruire insieme

L’Assemblea vuole dunque essere qualcosa di più di un tradizionale appuntamento associativo: un’occasione per mettere in discussione prospettive consolidate e aprire un confronto sul ruolo che l’artigianato potrà svolgere nella società e nell’economia dei prossimi anni.

Perché la sfida non è soltanto convincere i giovani a scegliere l’artigianato, ma costruire un artigianato nel quale i giovani possano riconoscersi e trovare spazio per esprimere il proprio talento.

È questo il cambio di prospettiva con cui Confartigianato Imprese Bergamo intende dare seguito all’impegno assunto lo scorso anno: passare dalla volontà di riconnettere i giovani alle imprese alla costruzione di un rapporto nuovo, fondato sull’ascolto, sulla reciprocità e sulla valorizzazione delle differenze generazionali.

Il primo Report di Sostenibilità di Confartigianato Imprese Bergamo

L’81ª Assemblea Pubblica sarà anche l’occasione per presentare un altro importante risultato nel percorso di crescita dell’Associazione: il primo Report di Sostenibilità di Confartigianato Imprese Bergamo.

Il documento, illustrato dal Direttore Stefano Maroni, rappresenta un importante passo nel percorso di responsabilità e trasparenza dell’Associazione, attraverso la rendicontazione delle proprie attività e dei risultati raggiunti secondo i principi ESG (Environmental, Social e Governance), che prendono in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di buona gestione.

La presentazione del Report si inserisce così nella visione di un’Associazione che guarda avanti, attenta non soltanto alla competitività delle imprese, ma anche alla qualità del lavoro, alla responsabilità sociale e al benessere della comunità.