Venerdì|
Fiamme alla Migross di Almenno San Salvatore, due persone soccorse: supermercato evacuato
L’allarme è scattato alle 10.20 in via Pitentino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze. Ancora da chiarire le cause del rogo
Momenti di apprensione nella tarda mattinata di venerdì ad Almenno San Salvatore, dove un incendio è divampato all’interno del supermercato Migross di via Pitentino. L’allarme è scattato alle 10.20, facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze.
Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’edificio, il supermercato è stato evacuato e al momento non è possibile accedere ai locali.
I vigili del fuoco sono entrati nella struttura per effettuare le verifiche necessarie e aiutare il personale a spostare merci e alimenti. All’esterno, i dipendenti stanno fornendo ai carabinieri le prime informazioni utili a ricostruire l’accaduto.
Al momento i carabinieri risultano fuori dal market mentre parlano con le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo le testimonianze per poter capire e valutare quanto successo.
Un uomo di 57 anni e una donna di 45 sono rimasti coinvolti nell’episodio. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sembrerebbero gravi, ma sono ancora in corso gli accertamenti sanitari.
Resta da chiarire che cosa abbia innescato le fiamme. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento.