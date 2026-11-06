Fiamme alla Migross di Almenno San Salvatore, due persone soccorse: supermercato evacuato

L’allarme è scattato alle 10.20 in via Pitentino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e due ambulanze. Ancora da chiarire le cause del rogo

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di venerdì ad Almenno San Salvatore, dove un incendio è divampato all’interno del supermercato Migross di via Pitentino. L’allarme è scattato alle 10.20, facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze.

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’edificio, il supermercato è stato evacuato e al momento non è possibile accedere ai locali.

I vigili del fuoco sono entrati nella struttura per effettuare le verifiche necessarie e aiutare il personale a spostare merci e alimenti. All’esterno, i dipendenti stanno fornendo ai carabinieri le prime informazioni utili a ricostruire l’accaduto.

Al momento i carabinieri risultano fuori dal market mentre parlano con le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo le testimonianze per poter capire e valutare quanto successo.

Un uomo di 57 anni e una donna di 45 sono rimasti coinvolti nell’episodio. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sembrerebbero gravi, ma sono ancora in corso gli accertamenti sanitari.